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Chuvas Pernambuco registra mais de 9,5 mil pessoas entre desalojadas e desabrigadas por conta das chuvas Segundo a APAC, a tendência de precipitação é de fraca a moderada no estado ao longo da semana

As chuvas que atingiram Pernambuco, no último feriadão do dia do trabalhador, deixaram marcas em diversos municípios do estado. Conforme números levantados pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco (SEPDEC), 1.632 pessoas estão desabrigadas e 7.908 desalojadas. Seis mortes também foram registradas devido às ocorrências da chuva.

Do número total de vítimas, duas mulheres e três crianças morreram em deslizamentos em Dois Unidos, na Zona Norte da capital, e no Passarinho, em Olinda. Homem se afogou após inundação em São Lourenço da Mata.

Medidas

Como medida para tentar acelerar a execução de ações emergenciais com o apoio federal, a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lyra, decretou situação de emergência em 27 municípios. O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial, com prazo de 180 dias.

Em resumo, essa execução do decreto facilita e agiliza as obras para reconstrução do que foi destruído pelas chuvas. A medida traz mais celeridade para as ações porque os trâmites burocráticos normais são excluídos.

O decreto de situação de emergência também considera que os habitantes dos municípios afetados não têm condições satisfatórias de superar os danos e prejuízos provocados pelas inundações ou deslizamentos.

Além do reestabelecimento das vias com maquinário, dragagem de rios e monitoramento de áreas de risco, mais de 4,4 mil itens de ajuda humanitária já foram entregues como parte das ações emergenciais de assistência, informou o Governo de Pernambuco.



De acordo com o Secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco, coronel Clóvis Ramalho, o trabalho de assistência à população segue sendo ampliado em todas as regiões afetadas, com foco no apoio emergencial às famílias atingidas.



“Estamos atuando de forma integrada com outras secretarias do Governo de Pernambuco para garantir que a ajuda humanitária chegue com rapidez a quem mais precisa. Já mobilizamos o envio de itens essenciais, como colchões, kits de higiene e limpeza, além de manter equipes em campo para ampliar esse atendimento conforme a necessidade apresentada pelos municípios”, destacou.



Cidades

No Recife, por conta da diminuição substancial das chuvas no fim de semana, hoje foi reduzido de 15 para quatro o número de abrigos ativos na cidade. Atualmente, 298 pessoas estão abrigados nesses espaços. Os abrigos que permanecem abertos são o Emergencial do Cajueiro e as escolas municipais Casarão do Barbalho e de Água Fria, além do CSU Bidu Krause, divulgou o Centro de Operações do Recife (COP).

Uma das cidades mais atingidas pelas chuvas, Goiana registou 626 pessoas acolhidas em seis abrigos temporários, enquanto que outras 220 estão desalojadas. Segundo a prefeitura, 700 estruturas foram danificadas e 250 em todo município, gerando perdas estimadas em R$ 50 milhões. Áreas ribeirinhas seguem alagadas e impedem o retorno dos moradores.

Na cidade do Paulista, duas áreas muito impactadas foram a Comunidade dos Canos, em Jardim Paulista Baixo, e a comunidade de Nossa Prata, onde a água invadiu diversas residências. O município contabiliza 32 desabrigados e 32 desalojados.

Compesa

A Compesa iniciou neste domingo (2) o processo de regularização do abastecimento de água nas cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Olinda, Paulista e Camaragibe. Um total de 48 unidades de abastecimento foram afetadas pelas fortes chuvas que ocorreram em toda a região.

Os técnicos da Compesa entraram em campo para vistoriar as áreas de risco indicadas pela Defesa Civil de cada município, onde estão localizados sistemas de abastecimento de água. À medida que as inspeções são realizadas e os sistemas tenham condições de operar em segurança, a distribuição de água será liberada para as demais áreas.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) emitiu uma tendência de precipitação de fraca a moderada nestas mesorregiões do estado ao longo da semana. Hoje, o dia deve ser marcado por chuva fraca a moderada (10 a 30mm) em toda RMR, Zona da Mata e Agreste.

O novo balanço da SEPDEC sobre os danos provocados pelas fortes chuvas contabiliza 9.540 pessoas e esse é o número oficial até o fechamento desta matéria.



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