Pernambuco registra menor percentual de pobreza em 14 anos

Em 2024, Pernambuco alcançou os seus menores percentuais de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza da série histórica da Pnad Contínua sobre Rendimento, iniciada em 2012 e publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados foram trabalhados em um estudo do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), do Governo do Espírito Santo. O desempenho do Estado reforça a trajetória de queda no número de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, iniciada no primeiro ano da atual gestão. No ano passado, 698 mil pernambucanos saíram da pobreza e 288 mil da extrema pobreza.

“Esses números mostram o esforço que todo o time do Governo de Pernambuco tem empenhado para mudar a rota que o Estado tinha no passado. E o jogo está virando, com o nosso povo tendo mais oportunidades de emprego e renda.”

Fomos o estado que mais aumentou a renda da população em 2024, fechamos o ano passado com mais de 62 mil postos de trabalho gerados, sendo o segundo estado que mais gerou emprego do Nordeste e oitavo maior do Brasil. Reduzimos, no ano passado, em 20% o número de internações por desnutrição através do programa Pernambuco sem Fome, pelo qual já foram distribuídas mais de 14 milhões de refeições, beneficiando mais de 40 mil pessoas diariamente.

Sem contar o programa Mães de Pernambuco, que, em 2024, teve um investimento de R$ 380 milhões e beneficia 100 mil mães de crianças na faixa etária da primeira infância em situação de extrema pobreza. É um conjunto de ações que priorizam o combate à pobreza e à fome para proporcionar uma melhor qualidade de vida à população de todos os recantos deste Estado”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Em 2022, o percentual de pessoas em situação de pobreza no Estado era de 50,8% e em extrema pobreza era de 12,2% e passou em 2023 para 47,7% e 9,3%, respectivamente. Já em 2024 houve uma redução ainda maior nesses números, com 40,3% dos pernambucanos na pobreza e 6,3% na extrema pobreza.

O que significa que desde 2023 972 mil pessoas superaram a condição de pobreza, representando uma redução percentual de 20,6% em relação a 2022. No mesmo período, 563 mil pernambucanos saíram da situação de extrema pobreza, uma redução percentual de 48,3% em relação a 2022.

Enquanto isso, o Brasil saiu de uma taxa de pobreza de 31,6%, em 2022, para 23,4%, em 2024. Em relação à extrema pobreza, o país saiu de uma taxa de 5,9%, em 2022, para 3,5%, em 2024.

“Os dados reforçam que Pernambuco está crescendo de forma sustentável, não deixando ninguém para trás, um compromisso da gestão. O Estado segue numa trajetória de expansão da economia, com números históricos e aumento do investimento público a um patamar que não se via há uma década, registrando um crescimento do emprego e da renda para os pernambucanos, mas também acentuando muito a queda no percentual de pernambucanos em situação de pobreza e extrema pobreza”, disse o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques.

A redução do número de pernambucanos em situação de pobreza em 2024 foi impulsionada pelo maior crescimento econômico dos últimos 15 anos, pela alta na geração de empregos no Estado e pelo maior crescimento da renda da série histórica estadual no mesmo ano. Já a queda no percentual de pessoas em situação de extrema pobreza ocorreu também, além dos fatores já mencionados, graças à atuação forte do Estado na criação de um grande programa de transferência de renda com um investimento total de R$ 380 milhões em 2024, o Mães de Pernambuco, que beneficia 100 mil mulheres.

