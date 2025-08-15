Sex, 15 de Agosto

EDUCAÇÃO

Pernambuco registra menor taxa de abandono escolar do Brasil no ensino médio 

Rede Estadual registrou taxa de 0,7%, inferior à média nacional de 3,7%, segundo dados do Inep de 2024

Estudante em sala de aula da rede estadual: Pernambuco tem menor taxa de abandono do BrasilEstudante em sala de aula da rede estadual: Pernambuco tem menor taxa de abandono do Brasil - Foto: Demisson Costa/Secretaria de Educação

A rede estadual de Pernambuco registrou uma taxa de abandono escolar de 0,7% no ensino médio em 2024, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgado esta semana.

O percentual corresponde ao menor do Brasil e ao melhor resultado desde o início da série histórica, em 2007.

Pernambuco tem índice inferior à média nacional (3,7%) e à média do Nordeste (4,0%).

Os dados do Inep ainda apontam que a rede estadual de Pernambuco também se destaca pelo crescimento na taxa de aprovação, que alcançou 96,3%, o melhor resultado histórico do estado. 

Outro destaque do estado é a expansão do acesso à educação integral, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como a rede com o maior percentual de acolhimento a jovens pretos e pardos.

“O governo do estado vem conseguindo desenvolver de forma muito positiva a permanência dos nossos alunos nas escolas. Isso tudo ressalta não só a questão específica da diminuição do abandono, mas também as políticas que acompanham esse processo, como a melhoria do transporte escolar, a ampliação da rede de escolas em tempo integral e o fortalecimento dos programas de busca ativa para identificar e apoiar estudantes em risco de abandono”, destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro. 


 

