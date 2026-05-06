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SEGURANÇA Pernambuco registra menos de mil homicídios entre janeiro e abril pela 1ª vez em mais de 20 anos Segundo a SDS, o número apresenta uma queda de 31% com relação a 2004, quando os dados começaram a ser computados

Pernambuco registrou 942 homicídios entre os meses de janeiro e abril deste ano, de acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS). É a primeira vez que o número fica abaixo de mil casos no período em 22 anos, início da série histórica.

Segundo a SDS, o número apresenta uma queda de 31% com relação a 2004, quando os dados começaram a ser computados. Naquele ano, foram 1.336 registros de homicídios no período dos quatro primeiros meses do ano.

Ainda segundo dados da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace) da SDS, o período entre janeiro e abril de 2026 registrou o melhor resultado de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), com 9.702 casos.

"O resultado representa uma redução de 43,4% em relação a 2011, início da série, quando foram registrados 17.129 casos. A queda se torna ainda mais significativa quando comparada a 2017, ano em que os roubos violentos atingiram o pico, com 41.954 ocorrências. Nesse cenário, Pernambuco alcança uma redução de 76,9%", completou a SDS, por meio de nota.

“Com a implantação do Juntos pela Segurança, as estatísticas de criminalidade vêm melhorando ano a ano. Em relação a 2022, último ano sem o novo plano, registramos uma queda de 26,5% nos homicídios e de 42,8% nos roubos violentos", explicou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Casos de feminicídio

A alta recorrência e o teor de crueldade e violência de crimes de feminicídio continuam sendo uma grande problemática para o estado neste ano. A SDS apontou, no entanto, que houve uma diminuição do índice de registros com relação ao ano passado.

Entre janeiro e abril, foram registradas 24 ocorrências, enquanto no ano passado, no mesmo período, o total era de 38 registros. Isso representa uma queda de 36,8%.

Em casos de emergência, a orientação é ligar para o 190. Para denúncias anônimas, a SDS disponibiliza os números 181 e 0800 081 5001. O sigilo é garantido, e a ligação é gratuita em todo o estado. Também é possível registrar denúncias pelos sites Denúncia Interativa e Portal do Governo.

O governo do estado também lançou o programa 197 Mulher, plataforma digital voltada ao atendimento e à orientação de mulheres em situação de violência doméstica e familiar em Pernambuco. A ferramenta funciona como um canal virtual de acolhimento e orientação.



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