Pernambuco registrou, nesta quinta-feira (29), 1.302 casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, 12 (0,9%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 1.290 (99,1%) são leves.

O Estado soma1.122.016 casos confirmados da doença, sendo 60.593 graves e 1.061.423 leves, que estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Também estão sendo contabilizados seis óbitos (três femininos e três masculinos), ocorridos entre os dias 9 de março e 25 de dezembro deste ano. As mortes são de pessoas residentes dos municípios de Agrestina (1), Feira Nova (1), Garanhuns (1), Olinda (1), Paudalho (1) e Recife (1).

Com isso, o Estado totaliza 22.576 mortes pela Covid-19. Os pacientes tinham entre 58 e 96 anos, além de uma criança de um ano do sexo masculino. Todos os pacientes apresentavam doenças preexistentes: doença cardiovascular (4), doença respiratória (2), doença cromossômica (1), hipotireoidismo (1), diabetes (1), hipertensão (1) e doença neurológica (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade.

Vacinação

Pernambuco já aplicou 22.411.830 doses de vacinas contra a Covid- 19 na sua população, desde o início da campanha de imunização no Estado (no dia 18 de janeiro de 2021). Com relação às primeiras doses, foram 8.529.417 aplicações (cobertura de 89,69%).

Do total, 8.034.858 pernambucanos (84,49%) já completaram seus esquemas vacinais, sendo 7.849.727 pessoas que foram vacinadas com imunizantes aplicados em duas doses e outros 185.131 pernambucanos que foram contemplados com vacina aplicada em dose única.

Em relação às primeiras doses de reforços (terceira dose), já foram aplicadas 4.444.365 doses (cobertura de 57,78%). Também já foram aplicadas 1.368.070 segundas doses de reforço (cobertura de 45,2%).

