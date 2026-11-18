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dengue Pernambuco soma oitava morte por dengue em 2026; vítima é um adolescente de 13 anos sem comorbidades Adolescente morava em Limoeiro e morreu em 14 de agosto deste ano

Pernambuco registrou a oitava morte por dengue no estado este ano. Trata-se de um adolescente de 13 anos, morador da cidade de Limoeiro, no Agreste do estado.

A informação foi divulgada no Boletim Epidemiológico de Arboviroses nº 45, divulgado nesta quarta-feira (18) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Segundo o levantamento, a vítima mais recente, de nome não informado, não tinha comorbidades e morreu em 14 de agosto deste ano.



Outras sete mortes foram registradas em Pernambuco este ano:

Um homem, de 65 anos, morador do Recife, morreu no Rio de Janeiro em 18 de fevereiro;

Uma adolescente de 15 anos, sem comorbidades, de Tacaratu, no Sertão, faleceu em 14 de abril;

Uma idosa de 93 anos, residente da cidade de Parnamirim, no Sertão, morreu em 5 de maio;

Um homem de 60 anos, morador de Olinda, na RMR, morreu em 7 de maio;

Uma mulher de 58 anos, com comorbidade, de Paulista, na RMR, veio à óbito em 17 de julho;

Um menino de 9 anos, sem histórico de doenças, de Paulista, na RMR, morreu em 17 de julho;

Um homem de 19 anos, com comorbidade, morador do Recife, morreu em 20 de agosto.

Notificações

Além do óbito, o boletim, que traz dados referentes às semanas epidemiológicas de 4 de janeiro a 14 de novembro de 2026, também contabiliza 55.119 casos notificados de dengue no estado, aumento de 29% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Foram confirmados, ainda, 13.673 casos de dengue em Pernambuco, sendo 746 deles graves. O boletim revela que 86 municípios pernambucanos têm baixa incidência de casos da doença, 51 localidades apresentam incidência média e 45, alta incidência.

Chikungunya e Zika

O levantamento também destaca 7.955 casos notificados de Chikungunya, com 462 confirmações, e 1454 notificações de Zika, porém, sem casos confirmados até o momento.

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