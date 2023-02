A- A+

Covid-19 Pernambuco registra o primeiro caso da subvariante XBB.1.5 da Covid-19 Caso é de um paciente do sexo masculino, da faixa etária de 70 anos e mais, morador do Recife

Confirmado o primeiro caso da subvariante XBB.1.5 da Covid-19 em Pernambuco. O resultado, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, veio a partir do sequenciamento genético realizado pelo Instituto Aggeu Magalhães (IAM/Fiocruz PE), a partir de amostras de material biológico coletado dos pacientes.

A amostra para essa subvariante foi uma de um total de 13 positivas para a linhagem Ômicron. O caso é de um paciente do sexo masculino, da faixa etária de 70 anos e mais, morador do município do Recife.

"A XBB.1.5, que já está circulando em todo o mundo desde de dezembro de 2022, foi identificada em Pernambuco, por isso, precisamos continuar com os cuidados de prevenção da Covid-19 e suas variantes. É fundamental que todos tenham consciência de que o vírus continua circulando e nossa principal aliada para a proteção são as vacinas", afirma a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.



A titular da pasta de Saúde ainda reforça a importância da aplicação do reforço contra a Covid-19, em especial em idosos e pesssoas imunossuprimidas. "Os idosos têm uma proteção imunobiológica menor do que os outros grupos populacionais. Alguns meses após as duas primeiras doses, há uma queda considerável dos anticorpos. Desta forma, é necessário conscientizar aqueles com 60 anos ou mais da importância em fazer as doses essenciais e o respectivo reforço vacinal. Essa medida favorece que o organismo desta população tenha uma quantidade de anticorpos suficiente para a proteção, reduzindo assim as chances de infecção e casos mais graves da doença, mais comuns nessa idade", alerta novamente Zilda Cavalcanti.

Para a prevenção contra o coronvírus e suas variantes, além da vacinação, não se deve esquecer de medidas como uso de máscara, distanciamento físico e higienização frequente das mãos.



Pernambuco ainda não bateu a meta de 90% de vacinados para o grupo da faixa etária 60 anos e mais. Atualmente, 63% e 76% da população com 60 a 69 anos e 70 anos e mais, respectivamente, estão com as quatro doses da vacina em dia (duas doses do esquema básico e dois reforços).

