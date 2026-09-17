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Saúde Pernambuco registra quarta morte do ano por arbovirose Vítima é um homem de 60 anos, residente do município de Olinda, que morreu vítima da dengue, no último dia 7 de maio

Pernambuco confirmou a quarta morte por arbovirose registrada no mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), divulgada nesta quinta-feira (17).

De acordo com a pasta, a vítima é um homem de 60 anos, residente do município de Olinda, que veio a óbito vítima da dengue, no último dia 7 de maio. O paciente apresentava comorbidades.

Outras 22 mortes no estado este ano seguem sob investigação para arboviroses.

Além do último caso confirmado, outras três pessoas residentes no estado morreram por dengue. Um homem, de 65 anos, morador do Recife, morreu no Rio de Janeiro em 18 de fevereiro; uma adolescente de 15 anos, sem comorbidades, residente em Tacaratu, no Sertão, morreu em 14 de abril; e uma idosa de 93 anos, residente da cidade de Parnamirim, no Sertão do estado, que morreu vítima da dengue, no último dia 5 de maio.

O Boletim, com dados referentes às semanas epidemiológicas de 4 janeiro a 12 de setembro de 2026, também aponta 47.418 casos notificados de dengue, representando um aumento de 37% em comparação ao mesmo período do ano anterior no Estado.

Em resumo, foram confirmados 11.368 casos de dengue em Pernambuco, incluindo 686 casos graves.

Chikungunya

O informe epidemiológico traz, ainda, dados sobre Chikungunya. Foram notificados 6.653 casos da doença no período, um aumento de 19,5% na comparação com o período anterior.

Do total, 363 foram confirmados, outros 4.420, descartados, e os demais seguem em investigação.



Zika

Para Zika, houve 1.235 casos notificados, sem confirmações até então. Do total, 1.117 foram descartados e 118 estão sob investigação - 17 deles em gestantes.

Os dados mostram redução de 5,3% no número de notificações na comparação ao mesmo período do ano anterior.

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