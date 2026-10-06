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SEGURANÇA Pernambuco registra queda de 29,6% nos roubos violentos em setembro Estado teve 1.962 ocorrências de crimes violentos contra o patrimônio no mês, segundo dados preliminares da SDS

Pernambuco registrou 1.962 ocorrências de roubos violentos, também classificados como crimes violentos contra o patrimônio (CVPs), em setembro de 2026. O número representa uma redução de 29,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram registrados 2.788 casos. Os dados preliminares são da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Segundo a pasta, o resultado de setembro é o menor para o mês desde o início da série histórica, há 16 anos. Foram 826 ocorrências a menos na comparação anual.

De janeiro a setembro, Pernambuco contabilizou 7.018 CVPs, contra 8.774 no mesmo período de 2025. A redução foi de 20%, com 1.756 ocorrências a menos.

Os roubos de veículos também apresentaram queda em setembro. Foram 675 registros, ante 900 no mesmo mês de 2025, uma redução de 25%. Nos roubos de cargas, a diminuição foi de 40%, com 15 ocorrências em setembro deste ano, contra 25 no ano passado. No acumulado de janeiro a setembro, foram 166 casos, ante 213 em 2025, queda de 22,1%.

“Considerando as reduções mês a mês dos principais indicadores criminais, incluindo os roubos violentos, estamos caminhando a passos firmes para finalizarmos 2026 alcançando um dos melhores anos de toda a série histórica”, avaliou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Celulares

Os registros de roubo ou furto de celulares também diminuíram em setembro. Ao todo, foram 2.078 aparelhos subtraídos, contra 3.114 no mesmo mês de 2025. A redução foi de 33,3%, equivalente a 1.036 aparelhos a menos.

Entre janeiro e setembro, foram registrados 22.962 celulares subtraídos, ante 33.780 no mesmo período do ano passado. A queda foi de 32%, com 10.818 ocorrências a menos.

Produtividade policial

As forças de segurança realizaram 2.595 conduções por flagrante em setembro. Desse total, 733 foram relacionadas a casos de violência doméstica e 596 a tráfico de drogas.

No mesmo período, foram apreendidas 549 armas.

“Nossas forças de segurança têm sido fortalecidas, com troca de viaturas e aquisição de equipamentos, além do reforço policial, e esse cuidado com a segurança resulta na melhoria dos nossos índices. Com as nossas polícias Militar e Civil fortalecidas, estamos trabalhando para tornar cada vez mais Pernambuco um estado seguro para quem vive aqui e quem vem nos visitar”, declarou a governadora Raquel Lyra.

O governo estadual afirma que, desde o início do programa Juntos pela Segurança, tem ampliado os investimentos na área. Até o fim de 2026, estão previstos R$ 2,3 bilhões para infraestrutura, tecnologia, inteligência e pessoal.

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