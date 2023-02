A- A+

carnaval 2023 Pernambuco registra queda no número de mortes em BRs durante o Carnaval de 2023 Mesmo com a volta dos blocos de rua, o número de óbitos foi menor que o registrado no ano passado

A Operação Carnaval 2023 realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou queda no número de mortes em BRs de Pernambuco durante o feriado.



A PRF contabilizou, dos dias 17 a 22 deste mês, 50 sinistros, com 55 feridos e uma morte no estado de Pernambuco - no feriado do ano passado, mesmo sem ter havido Carnaval devido à pandemia da Covid-19, foram registradas, 25 de fevereiro a 2 de março, 50 colisões, com 56 feridos e sete mortes.



A morte registrada este ano ocorreu por atropelamento de pedestre, na BR-101, no Curado, no Recife. A Delegacia da PRF de Petrolina registrou mais outra vítima fatal por atropelamento, mas na BR 407, em Juazeiro, na Bahia.

Fiscalização

Segundo a PRF, foram intensificadas, durante seis dias, as ações para coibir infrações graves, sendo fiscalizados 5.641 veículos e 7.065 pessoas.

Das 3.007 autuações emitidas, destacam-se 390 por ultrapassagens em local proibido, 153 pelo não uso do cinto de segurança, 69 pela falta do capacete e 46 pela ausência da cadeirinha.

Para coibir o transporte irregular de mercadorias, foram registradas 327,2 toneladas de carga com excesso de peso e emitidas 23 autuações por essa infração.

Uma das principais preocupações da PRF durante o Carnaval foi a mistura de bebida e direção. Para retirar motoristas sob efeito de álcool das rodovias, foram realizados 3.489 testes com o bafômetro, que resultaram em 76 autuações, sendo 14 por constatação e 62 por recusa, além de serem efetuadas quatro prisões de condutores embriagados.

A fiscalização também resultou no recolhimento de 260 veículos e 272 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs).

Durante a operação, foram prestados 111 auxílios a motoristas que tiveram panes nos veículos ou se envolveram em colisões sem vítima, além de serem afastados ou recolhidos 101 animais de grande porte das rodovias.

O Núcleo de Operações Aéreas da PRF e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram três resgates aeromédicos de vítimas graves, sendo um na PE 60, em Camela, um na BR 101, no Cabo de Santo Agostinho, e outro em Itamaracá.



Já as ações de combate ao crime resultaram em cinco veículos recuperados e 27 pessoas detidas, por diversos delitos, como uso de documento falso, receptação de veículo roubado, contrabando ou através do cumprimento de mandados de prisão.

Com foco na promoção da mobilidade e da segurança viária nas rodovias federais de Pernambuco, as atividades de educação para o trânsito buscaram sensibilizar condutores, passageiros e pedestres sobre cuidados que preservam vidas no trânsito.

A iniciativa alcançou 2.786 pessoas, através de abordagens educativas com o uso de QR Codes, orientações em coletivos e palestras do Cinema Rodoviário.

