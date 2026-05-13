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Futebol Pernambuco registra redução de 85,7% nos crimes de feminicídios em abril Foram dois casos notificados no estado no mês passado. Em 2025, no recorte do mesmo período, aconteceram 12 ocorrências do crime

Pernambuco registrou, em abril, uma redução de 85,7% de casos de feminicídio em comparação ao recorte do mesmo mês, em 2025. Há um ano, foram 12 ocorrências do crime no período, contra duas em 2026. Os dados preliminares são da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace) da Secretaria de Defesa Social (SDS).





Ações

O governo do estado credita essa redução nos dados de feminicídio ao conjunto de ações no enfrentamento à violência contra a mulher, dentro do programa Juntos pela Segurança, com estratégias voltadas tanto para prevenção quanto para a capacidade de atendimento e acolhimento às vítimas, reforçando a responsabilização dos agressores. No mês passado, por exemplo, foram realizados 4.127 atendimentos por integrantes da Patrulha Maria da Penha, composta por um efetivo especializado, que realiza visitas domiciliares, orientações e encaminhamentos focados na escuta qualificada e segurança da vítima.

“Mais de quatro mil atendimentos realizados em um único mês mostram a capilaridade e a dedicação das nossas equipes. Cada visita domiciliar é uma oportunidade de acolher, orientar e, muitas vezes, prevenir uma tragédia. Nosso objetivo é seguir fortalecendo esse trabalho com escuta qualificada e presença constante junto às vítimas”, pontuou a coronel Cristiane Moura, diretora de Articulação Social e Direitos Humanos (DASDH) da Polícia Militar de Pernambuco.

Em março deste ano, o governo também criou a Força-Tarefa Mulher, aprimorando os fluxos de atendimento e integrando as polícias Militar, Civil e Científica, bem como demais órgãos da rede de proteção. Outro projeto que auxilia no combate ao feminicídio é o 197 Mulher, plataforma digital da Polícia Civil que permite o acesso remoto aos serviços de proteção. A ferramenta possibilita o registro de ocorrências, solicitação de Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) e envio de informações diretamente pela internet. Também foi inaugurada a requalificação da Delegacia da Mulher de Santo Amaro, na área central do Recife.

De acordo com dados do governo, no primeiro quadrimestre deste ano, as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), vinculadas ao Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL), registraram 5.472 pedidos de Medidas Protetivas de Urgência (MPUs), sendo 1.300 no mês de abril. Ao longo dos primeiros meses do ano, novos policiais civis passaram por treinamentos específicos conduzidos pelo DPMUL.

“O lançamento do 197 Mulher, a reinauguração do edifício da Delegacia da Mulher de Santo Amaro e os treinamentos realizados com nossas equipes são ações que se complementam, pois ampliam o acesso das vítimas à rede de enfrentamento, qualificam o atendimento e fortalecem a nossa capacidade de resposta. A Polícia Civil segue comprometida em garantir que cada mulher que busca proteção encontre acolhimento, agilidade e eficiência”, afirmou a delegada Bruna Falcão, gestora do DPMUL.



Orientações

Em casos de emergência, o governo do estado orienta ligar para o 190. Para denúncias anônimas, a SDS disponibiliza os telefones 181 ou 0800.081.5001. O sigilo é garantido e a ligação é gratuita de qualquer município do Estado. A Ouvidoria Estadual da Mulher também oferece atendimento especializado pelo número 0800.281.8187. Além disso, é possível registrar denúncias pelos sites www.denunciainterativa.sds.pe.gov.br e www.portaisgoverno.pe.gov.br/web/ouvidoria/fale-conosco.

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