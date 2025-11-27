A- A+

Saúde Pernambuco registra sétima morte por dengue em 2025; vítima é uma mulher de 20 anos Vítima fatal era moradora de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e não apresentava comorbidades

Pernambuco registrou a sétima morte por dengue em 2025. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) através do Boletim Epidemiológico de Arboviroses Nº 47 divulgado nessa quarta-feira (26).



A mais recente vítima é uma mulher de 20 anos, moradora de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, que não apresentava comorbidades. O seu óbito foi confirmado no dia 27 de setembro.



Além do novo óbito, o boletim apontou 41.842 casos notificados no estado, o que representa a diminuição de 47,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior no estado.

Até o momento, foram confirmados 11.463 casos de dengue em Pernambuco, incluindo 266 casos graves e 7 óbitos confirmados.

A SES-PE ainda revelou que 103 municípios pernambucanos têm baixa incidência de casos de dengue, 52 localidades apresentam incidência média e 27 apresentam alta incidência.

Além da dengue, também foram notificados 6.706 casos de Chikungunya, com 991 confirmações. Já em relação ao Zika, houve 1.653 casos notificados, mas que não tiveram confirmações até o momento.

Oropouche

Pernambuco registrou 183 casos de febre de Febre do Oropouche desde maio de 2024, com 7 casos confirmados em 2025.

O vírus já foi identificado em pacientes dos municípios de Água Preta, Aliança, Barra de Guabiraba, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Catende, Gameleira, Garanhuns, Goiana, Ilha de Itamaracá, Ipojuca e Itaquitinga.



Outros casos foram notificados nas cidades de Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Lagoa dos Gatos, Limoeiro, Macaparana, Machados, Maraial, Moreno, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, Rio Formoso, Santa Cruz do Capibaribe, São Benedito do Sul, São Vicente Ferrer, Sirinhaém e Timbaúba.

