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calor Pernambuco registra temperaturas de até 6°C acima da média; verão pode intensificar calor Segundo o meteorologista Romilson Ferreira, a temperatura elevada é resultado da combinação entre o período mais seco do ano, a influência do fenômeno El Niño e as mudanças climáticas

Está quente! Talvez esta seja uma das frases mais comuns entre os pernambucanos nos últimos dias. E não é mentira. O estado registra temperaturas acima da média histórica em todas as regiões, com números elevados no Agreste e no Sertão, onde os termômetros já apontam cerca de 5°C e 6°C acima do esperado para o período.

Segundo o meteorologista Romilson Ferreira, da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a temperatura elevada é resultado da combinação entre o período mais seco do ano, a influência do fenômeno El Niño e as mudanças climáticas.

“A gente tem encontrado temperaturas no Sertão em torno de 5°C acima da média. Um pouco mais alto, 6°C, na região do Agreste, e até na Região Metropolitana e na Zona da Mata ultrapassando 3°C em relação à média. No estado como todo, a gente está com temperaturas acima da média”, explicou Romilson.

Os registros da Apac mostram a diferença entre as médias climatológicas e as temperaturas observadas em alguns municípios pernambucanos. Em Cabrobó, no Sertão, por exemplo, a média para o período é de 34,9°C, mas os termômetros chegaram a 40°C no sábado (7).

Em Garanhuns, no Agreste, a média climatológica é de 28,4°C, enquanto a temperatura registrada no domingo (8) foi de 34,5°C, ou seja 6,1°C a mais. Na mesma data, a Região Metropolitana do Recife (RMR) registrou 33,6°C, enquanto a média é de 30,4°C. Já em Palmares, na Zona da Mata, a média climatológica é de 33°C, enquanto a temperatura observada foi de 35,8°C.

Apesar do período ser caracterizado por tempo seco e quente, um dos fatores que contribuem para intensificar o calor neste momento é o El Niño, fenômeno climático que favorece a redução das chuvas e o aumento das temperaturas, cuja a influência já é observada no estado.

“O El Niño tem esse efeito de potencializar as altas temperaturas, porque tem ar incidente, isso termina deixando um pouco mais quente nesse período. Além disso, a gente tem o fenômeno de mudanças climáticas que aumenta essa temperatura", ressaltou o meteorologista.

Romilson Ferreira, meteorologista da Apac, destaca que o El Niño tem efeito de potencializar as altas temperaturas | Foto: Apac/Divulgação

Sensação térmica e baixa umidade

Além das temperaturas registradas nos termômetros, a população também enfrenta uma sensação térmica ainda mais elevada. De acordo com Romilson Ferreira, a combinação entre temperatura e umidade relativa do ar interfere na percepção de calor.

“É feito um cálculo com a umidade e a temperatura. Em geral, são 3°C a mais, no caso da máxima”, detalhou o meteorologista ao estimar a sensação térmica sentida pela população.

Romilson Ferreira também chama atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar, especialmente no Sertão. Até esta segunda-feira (9), estava vigente para a região um aviso da Apac que indicava umidade abaixo de 12%.

"Este ano está um pouco mais intenso porque a umidade baixa está diretamente relacionada com o aumento de temperatura, principalmente no Sertão. Estamos tendo temperaturas acima da média, é natural que intensifique essa baixa umidade", ressaltou.

Diante do cenário seco e quente, o meteorologista força as orientações da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

“É importante beber muita água e, se possível, umidificar os ambientes, porque vai estar muito seco também. Evitar exercícios físicos, principalmente entre 10h e 17h, e evitar aglomerações em ambientes fechados. Qualquer coisa que precisar, procure a unidade de saúde mais próxima e a Defesa Civil”, orientou Romilson.

Verão pode elevar temperaturas

Mesmo com temperaturas já acima da média, Pernambuco ainda não chegou ao período do ano em que historicamente são registradas máximas mais elevadas. O verão, que começa em 21 de dezembro e segue até 20 de março de 2027, pode manter os termômetros altos até o início do próximo ano.

“A maior incidência solar ocorre no verão. As temperaturas máximas históricas em Pernambuco acontecem em dezembro e janeiro. Portanto, temos a possibilidade de temperaturas mais altas até o início do próximo ano", destacou.

O meteorologista ressalta, no entanto, que não é possível afirmar que os registros vão superar os atuais. A avaliação depende da evolução dos fenômenos climáticos nos próximos meses.

El Niño perde força somente em 2027

A influência do El Niño também deve permanecer sobre Pernambuco nos próximos meses. Conforme o monitoramento da Apac, o fenômeno já está estabelecido e favorece as condições de redução das chuvas e aumento do calor observadas atualmente.

A projeção é que comece a perder força entre março e abril do próximo ano, diminuindo gradualmente sua influência sobre as condições meteorológicas.

“O El Niño já está acontecendo, já é forte e favorece a redução de chuva e o aumento de calor. A projeção é que ele perca força entre março e abril do ano que vem, diminuindo sua capacidade de influenciar”, explicou Romilson.

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