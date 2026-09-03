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dengue Pernambuco registra terceira morte do ano por arbovirose e alta de 38,8% em notificações para dengue Vítima fatal é uma idosa de 93 anos, residente da cidade de Parnamirim, no Sertão do estado, que morreu vítima da dengue, no último dia 5 de maio

Pernambuco confirmou a terceira morte do ano por arbovirose registrada no mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nessa quarta-feira (2).



De acordo com a pasta, a vítima fatal é uma idosa de 93 anos, residente da cidade de Parnamirim, no Sertão do estado, que morreu vítima da dengue, no último dia 5 de maio.



A mulher apresentava comorbidades, como diabetes e hipertensão. Outras 22 mortes no estado este ano seguem sob investigação para arboviroses.



O levantamento, referente às semanas epidemiológicas de 4 de janeiro a 29 de agosto de 2026, também contabiliza 45.017 casos notificados de dengue, um aumento de 38,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior.



Do total de notificações, 10.848 casos foram confirmados para a doença (649 deles graves), 22.736, descartados, e os demais estão sendo investigados.



O boletim também aponta que 81 municípios pernambucanos têm baixa incidência de casos de dengue, 56 localidades apresentam incidência média e 41, alta incidência.

Chikungunya

O informe epidemiológico traz, ainda, dados sobre Chikungunya. Foram notificados 6.292 casos da doença no período, um aumento de 20,8% na comparação com o período anterior.



Do total, 346 foram confirmados, outros 4.105, descartados, e os demais seguem em investigação.



Zika

Para Zika, houve 1.128 casos notificados, sem confirmações até então. Do total, 1.024 foram descartados e 104 estão sob investigação - 12 deles em gestantes.



Os dados mostram redução de 5,8% no número de notificações na comparação ao mesmo período do ano anterior.

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