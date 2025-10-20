Seg, 20 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Intoxicação

Pernambuco registra três novos casos suspeitos de intoxicação por metanol

Os novos registros foram feitos nos municípios de Surubim, Jaboatão e Caruaru

Reportar Erro
Pernambuco totaliza 80 casos suspeitos de intoxicação por metanolPernambuco totaliza 80 casos suspeitos de intoxicação por metanol - Foto: Freepik/Reprodução

Em boletim divulgado na tarde desta segunda-feira (20), a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou mais três novos casos suspeitos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas no Estado. Os novos registros foram feitos nos municípios de Surubim, Jaboatão e Caruaru. 

Diante da atualização, Pernambuco saltou de 77 para 80 notificações, sendo 76 do Estado e quatro de outros estados (dois de São Paulo, um da Paraíba e um de Alagoas).

Leia também

• Intoxicação por metanol: Paraná é o terceiro Estado a registrar morte no País

• Paraná tem primeira morte por intoxicação de metanol

Ainda de acordo com o balanço da SES-PE, 43 casos foram descartados e outros três confirmados. 

Entre os pacientes pernambucanos, 15 seguem internados, sendo quatro descartados por intoxicação por metanol. Ademais, outros 38 pessoas receberam alta, com um caso confirmado e 30 descartados. 

O boletim ainda mostra 11 mortes. Duas confirmadas por uso de metanol e três descartadas. Além disso, 12 pacientes evadiram-se dos atendimentos em hospitais, com seis pessoas sem demontrarem indícios de intoxicação. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter