Intoxicação Pernambuco registra três novos casos suspeitos de intoxicação por metanol Os novos registros foram feitos nos municípios de Surubim, Jaboatão e Caruaru

Em boletim divulgado na tarde desta segunda-feira (20), a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou mais três novos casos suspeitos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas no Estado. Os novos registros foram feitos nos municípios de Surubim, Jaboatão e Caruaru.

Diante da atualização, Pernambuco saltou de 77 para 80 notificações, sendo 76 do Estado e quatro de outros estados (dois de São Paulo, um da Paraíba e um de Alagoas).

Ainda de acordo com o balanço da SES-PE, 43 casos foram descartados e outros três confirmados.

Entre os pacientes pernambucanos, 15 seguem internados, sendo quatro descartados por intoxicação por metanol. Ademais, outros 38 pessoas receberam alta, com um caso confirmado e 30 descartados.

O boletim ainda mostra 11 mortes. Duas confirmadas por uso de metanol e três descartadas. Além disso, 12 pacientes evadiram-se dos atendimentos em hospitais, com seis pessoas sem demontrarem indícios de intoxicação.

