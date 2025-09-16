A- A+

Fraude Pernambuco registrou média de 565 ligações clandestinas por dia em agosto, afirma Neoenergia Em todo o mês, mais de 11,8 mil "macacos" foram identificados pela distribuidora em todas as regiões do estado

No mês de agosto, mais de 11,8 mil ligações irregulares de energia foram flagradas em Pernambuco, de acordo com a Neoenergia. Em média, 565 ligações clandestinas, os chamados “macacos”, foram registradas e removidas pela distribuidora por dia em todas as regiões do estado.

A energia recuperada nas ações foi de 133 milhões de quilowatts-hora, quantidade suficiente para abastecer 887 mil residências durante 30 dias.

Até o momento, a empresa identificou aproximadamente 90,1 mil fraudes, que afetam todas as classes de clientes como residenciais, comerciais, industriais e rurais, em todo o ano. As irregularidades representam um aumento de 86% quando comparadas ao mesmo período de 2024.

Além de ilegal, a atitude também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia das regiões, podendo ocasionar interrupções nas localidades.

Segundo a Neoenergia Pernambuco, investimentos em inteligência de dados estão sendo realizados para monitorar o consumo dos clientes e identificar possíveis fraudes. Com as informações preliminares, equipes em campo vão fazer a inspeção para confirmar a existência da ligação clandestina.

“Por mais que os fraudadores desenvolvam mecanismos para tentar esconder as irregularidades, nós iremos achar. Possuímos equipes preparadas, equipadas com tecnologias avançadas que conseguem identificar quando há uma incompatibilidade no consumo de energia e uma possível ligação clandestina. Em campo, nossos profissionais passam por treinamentos constantes para também identificar fraudes durante os serviços”, destaca o gerente operacional da Neoenergia Pernambuco, Hugo Cézar.

Os clientes que estão ligados de forma clandestina na rede de distribuição de energia podem solicitar a instalação de um medidor de forma gratuita, sendo preciso que o padrão de entrada, ou seja, o local onde o medidor será instalado, esteja em conformidade com as regras de segurança do setor elétrico.

Crime e denúncia

Furto de energia é um crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até oito anos de reclusão pela prática.

Por isso, é importante que a comunidade denuncie fraudes e furtos de energia ao identificar a prática. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 116.

Com informações da assessoria.

Veja também