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PATRIMÔNIO Pernambuco entrega o restauro de três patrimônios culturais em Olinda Igreja de São Pedro, Mosteiro de São Bento e Museu de Arte Contemporânea integram lista de entregas

Município da Região Metropolitana do Recife, Olinda é reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, desde 1982. A cidade é um dos destinos mais procurados do Brasil no que se refere ao turismo religioso.

Cerimônia no Mosteiro de São Bento | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Visita ao MAC | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Visita ao MAC | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Visita ao MAC | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Visita ao MAC | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Cerimônia no Mosteiro de São Bento | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Cerimônia no Mosteiro de São Bento | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Cerimônia no Mosteiro de São Bento | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Cerimônia no Mosteiro de São Bento | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Cerimônia no Mosteiro de São Bento | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Cerimônia no Mosteiro de São Bento | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Cerimônia na Igreja de São Pedro | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Cerimônia na Igreja de São Pedro | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Para enriquecer ainda mais o acervo cultural da cidade, o Governo de Pernambuco entregou, nesta terça-feira (30), o restauro de três templos da cidade: Igreja de São Pedro Mártir de Verona (no bairro do Amparo), Basílica Abacial do Mosteiro de São Bento (no bairro do Varadouro) e Museu de Arte Contemporânea (no Carmo).

A governadora Raquel Lyra (PSD) e a vice, Priscila Krause (PSD), estiveram presentes na série de agendas, juntamente com uma comitiva de personalidades das cenas cultural e política.

Os investimentos integram o Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), em parceria com o estado. Ao todo, segundo Lyra, a gestão estadual tem um pacote de obras com investimentos que chegam à casa dos R$ 200 milhões, dos quais R$ 110 milhões são oriundos do Governo de Pernambuco.

Igreja de São Pedro

Às 10h teve início a cerimônia de reabertura da Igreja de São Pedro Mártir de Verona, no bairro do Amparo. No altar, uma imagem de Jesus Cristo com um cálice, rodeada por anjos da guarda. A princípio, a reforma duraria três anos, mas, por conta da pandemia de covid-19, ficou 11 anos sem funcionamento.

“Nós aproveitamos o ensejo e fizemos a reforma do altar-mor, trazendo um retábulo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares. Isso foi feito em comum acordo com o Iphan, a Fundarpe e a Arquidiocese de Olinda e Recife. É o nosso diferencial nesta reforma”, explicou o pároco da igreja, o padre Maurício Diniz.

O momento religioso inaugural foi ministrado pelo arcebispo metropolitano Dom Paulo Jackson. Foram reparados ainda os sistemas hidráulico, elétrico e a estrutura do campanário (torre que abriga sinos). Foram investidos no total R$ 1,4 milhão.

“Essa parceria tem dado resultados muito interessantes. E nós temos compromisso, não só com a preservação e a restauração, mas com a memória, a história de fé e a vida concreta das pessoas, que não somente encontram sentido para a existência, mas para quem é operador do turismo", comentou o Dom Paulo Jackson.

Dom Paulo Jackson | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

"A igreja católica detém cerca de 33% do patrimônio histórico cultural tombado. Por isso que a nossa responsabilidade é tão grande e queremos assumi-las e levá-las adiante, restaurando e devolvendo à população o que, de fato, pertente a ela”, complementou o líder.

Mosteiro

A reabertura da Basílica Abacial do Mosteiro de São Bento, já restaurada, aconteceu pouco depois do meio-dia. A liturgia do rito monástico incluiu louvores e preces em gratidão a Deus. O templo possui obras famosas da igreja barroca luso-brasileira. No local foram investidos R$ 16,4 milhões.

Dentro da programação religiosa, a presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba, comemorou que as obras foram entregues dentro da meta: 18 meses. Ela ressaltou ainda que as entregas fazem parte de um conjunto de 17 equipamentos que receberam intervenções do estado.

Renata Borba, presidente Fudarpe | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“A Igreja de São Pedro e o Mosteiro são fruto de uma parceria do estado, através da Fundarpe, com o Governo Federal, através do Iphan. O Mosteiro volta a resgatar sua unidade e harmonia do barroco, que tanto o caracteriza”, frisou Borba.

A partir de agora, as pinturas tradicionais do teto do Mosteiro poderão ser vistas novamente, após 140 anos. Foi o tempo em que ela ficou encoberta por três camadas de tinta. Ainda estão para ser entregues a sacristia, a Capela do Santíssimo e uma outra capela com peças do século 16.

O prazo para conclusão é até a metade do ano que vem.

Teto do Mosteiro de São Bento | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Chegar no Mosteiro de São Bento fala ao coração de todos os pernambucanos. São pessoas que, todos os dias, vêm professar a fé. O patrimônio histórico de Pernambuco tem muito a ver com a nossa religiosidade. E a gente tem buscado restaurar patrimônios como este. Graças a Deus, podemos chegar até aqui com um time técnico comprometido e construído parcerias. É muito mais do que um simples restauro. É devolver a Pernambuco mais uma parte da sua história que conta quem somos”, apontou a governadora.

Governadora Raquel Lyra e vice, Priscila Krause | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Reforma de casarão

Ainda durante a coletiva de imprensa, foi anunciada pelo presidente nacional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Deyvsson Gusmão, a obra de restauro do Casarão Hermann Lundgren, que fica no centro de Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O local vai abrigar um Centro de Interpretação do Patrimônio Mundial. A iniciativa, conduzida pelo Iphan e pela Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial (OCBPM), também está no Novo PAC e vai contar com investimento de R$ 7,78 milhões.



Deyvsson Gusmão, presidente nacional do Iphan | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Ele vai abrigar tanto informações do Sítio Histórico de Olinda, como das edificações e do patrimônio imaterial. Hoje, o casarão é um centro de maracatu nação, um lugar importante para o patrimônio imaterial. A destinação é para que a gente tenha um equipamento cultural que ajude as pessoas a entender melhor os valores e sentidos atribuídos a Olinda, enquanto patrimônio mundial. O Casarão está na fase de elaboração dos projetos e a licitação está sendo construída em uma parceria com a Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial. As obras começam entre agosto e setembro deste ano”, garantiu Deyvsson.

Museu de Arte Contemporânea

Após sair do Mosteiro, a Governadora Raquel Lyra seguiu para o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC), que estava fechado há dez anos e passou por restauração estrutural, implantação do elevador e modernização do sistema elétrico.

O investimento foi de R$ 4 milhões. No local, ela visitou as diversas salas que comportam as mais de 4 mil peças com técnicas e estilos variados.

Chiquinho, prefeito em exercício de Olinda | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“É um legado gigantesco para as próximas gerações. Falar da nossa cultura é falar da nossa identidade e dos nossos monumentos. Nosso turismo religioso é muito forte, e isso fortalece ainda mais a nossa cidade. O desenvolvimento do estado passa por aqui e quem ganha com isso é a população do nosso município”, destacou o prefeito em exercício de Olinda, Chiquinho.

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