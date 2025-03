A- A+

PERNAMBUCO Pernambuco: durante rinha, polícia prende 46 pessoas e apreende 80 galos em condições de maus-tratos Crime aconteceu na zona rural de Carpina, Mata Norte do Estado

A Polícia Militar de Pernambuco prendeu 46 pessoas durante uma rinha de galo, nesse domingo (16), no Sítio Limeirinha, zona rural do município de Carpina-PE, Mata Norte do Estado.

A ação faz parte da Operação Vasconcelos Sobrinho. Na chegada, os policiais flagraram uma rinha com 46 galos. Ao todo, 80 animais foram apreendidos em condições de maus-tratos.

"(Os galos) se encontravam confinados em gaiolas, além de diversos materiais utilizados na prática ilegal, como rações e suplementos alimentares destinados aos galos, gaiolas de contenção dos animais e equipamentos usados para forçar o combate entre eles", explicou a polícia, por meio de nota.

Os galos apreendidos ficaram sob a guarda de responsável designado como "fiel depositário", como disse a polícia. Ele fica com a obrigação de cuidar dos animais até que a corporação peça a devolução.

Já os detidos no flagrante "foram conduzidos à Delegacia de Plantão de Nazaré da Mata, onde foram tomadas as providências legais cabíveis, conforme a legislação vigente", completou a polícia.



