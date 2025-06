A- A+

SEGURANÇA Pernambuco: São João de Petrolina 2025 contará com sistema de reconhecimento facial Câmeras com inteligência artificial foram instaladas para garantir mais segurança aos visitantes dos festejos juninos no sertão do estado

Este ano, o Pátio Ana das Carrancas, principal polo do São João de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, contará com um grande esquema de segurança para o público que passará pelos dias de festa.

Totens com câmeras acopladas foram instalados para ajudar com o reconhecimento facial das milhares de pessoas que devem participar do evento. Além disso, aproximadamente mil homens devem atuar para garantir a tranquilidade das festividades juninas.

Pela primeira vez, um sistema com inteligência artificial foi implantado pela Prefeitura de Petrolina, por meio da Secretaria de Segurança Pública (Semusp).

Com a integração das forças de segurança já adotadas em anos anteriores, essa nova ação servirá para identificar suspeitos constantes na base de dados das forças de segurança.

As câmeras estão localizadas no pátio, no entorno e em pontos estratégicos da cidade. A Guarda Civil Municipal também disponibilizou diariamente 50 agentes, um trio de moto e três viaturas fazendo o patrulhamento nas imediações, além de quatro guardas municipais fazendo o disciplinamento urbano.

Junto a esta estrutura, o São João de Petrolina ainda contará com os efetivos do 5º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (5º BPM), do 2º Batalhão Integrado Especializado (2º BIESP) e o 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM); representantes da Polícia Civil (PCPE), Policia Federal (PF), Policia Rodoviária Federal (PRF) e segurança privada.



Veja também