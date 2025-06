A- A+

São João Pernambuco: São João de Salgueiro contará com mais de 30 atrações em 2025; confira a programação O principal evento do Ciclo Junino no município do sertão pernambucano terá seis noites de duração e será entre 18 e 23 de junho

A Prefeitura de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, divulgou a programação dos seis dias do São João do município, que acontecerá entre 18 e 23 de junho.

A festa será realizada na antiga estação ferroviária e contará com mais de 30 atrações, como a cantora Raphaela Santos e a banda Seu Desejo.

Além deles, outros artistas como a dupla sertaneja Diego & Victor Hugo e os cantores Maciel Melo, Geraldinho Lins, Vicente Nery, Mano Walter e Felipão também estarão presentes no evento.

O cantor Geraldinho Lins se apresentará no São João de Salgueiro durante a noite de 19 de junho. Foto: Reprodução / Instagram

Os shows acontecerão em uma grande estrutura de palco, som e luz que será instalada na Estação do Forró, com entrada gratuita.

No total, 32 atrações foram confirmadas para o principal evento do Ciclo Junino salgueirense. Neste ano, a população poderá ocupar todos os espaços da Estação do Forró, porque não haverá área VIP.

Confira a programação completa:



18 de junho

Raphaela Santos

Seu Desejo

Capim com Mel

Forró dos Plays

Thales Play



19 de junho

Mano Walter

Vicente Nery

Caviar com Rapadura

Geraldinho Lins

Ranieri e Banda

Gabi Cysneiros



20 de junho

Diego e Victor Hugo

Wallas Arraes

Felipão e Forró Moral

Josildo Sá

Sara Leandro



21 de junho

Forró Cariciar

Raquel dos Teclados

Fim de Feira

Lucas e Maurinho

Hélio Lima e Forró Detalhes



22 de junho

Galícia

Fernandinha

Maciel Melo

Kátia de Tróia

Lucas Aboiador



23 de junho

Val Xavier

Balthazar e Thiago

Toinzinho e Forró Balanço da Sanfona

Zeca do Acordeon

Betty Vaqueira

Bosco e Banda



