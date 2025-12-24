Governo de Pernambuco firma convênio com Hospital das Clínicas da UFPE e amplia serviços da unidade

A- A+

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), firmou novo convênio com Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Com isso, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE) terá serviços de atendimento ampliados.



Com aporte de pouco mais de R$ 80 milhões, o convênio representa o acréscimo de mais de R$ 590 mil em relação ao contrato anterior.



Redução nas filas e do tempo de espera para procedimentos especializados são alguns dos impactos que devem ser sentidos por pacientes e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) vinculado ao HC.





Além disso, há previsão de aumento de oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares na unidade - localizada na Cidade Universitária, na Zona Oeste da cidade.

Doenças crônicas

Ainda dentro dos impactos após o convênio firmado, está a ampliação de cuidados prioritários da Rede de Atenção à Saúde, a exemplo do atentimento materno-infantil, da cardiologia e oncologia e também em relação a doenças crônicas e doenças raras.



De acordo com a secretária executiva de Regulação em Saúde, Bruna Dornelas, o novo convênio vai ampliar a capacidade de resposta do SUS em Pernambuco.

"Esse convênio fortalece de forma decisiva a integração do Hospital das Clínicas à rede estadual de atenção à saúde. Do ponto de vista da regulação, ele amplia a capacidade de resposta do SUS em Pernambuco, garantindo mais acesso a serviços especializados, maior organização dos fluxos assistenciais e redução do tempo de espera dos usuários", ressalta Dornelas.

Hospital-Dia

Com 302 leitos que comportam pacientes cirúrgicos, clínicos e pediátricos, entre outros, o Hospital das Clínicas da UFPE também trabalha no desenvolvimento de profissionais de saúde e no campo das pesquisas.



Para ampliação da oferta de leitos, há previsão de que seja implantado na unidade o chamado "Hospital-Dia", com 25 leitos para procedimentos e menor tempo de internação.



Ainda dentro dos planos de ampliação estão a atenção cirúrgica especializada e o aumento das cirurgias para tratamento da endomentriose profunda, entre outros procedimentos que devem integrar o rol de assistências no hospital.



Veja também