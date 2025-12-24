Qua, 24 de Dezembro

SAÚDE

Governo de Pernambuco firma convênio com Hospital das Clínicas da UFPE e amplia serviços da unidade

Novo convênio fortalece atendimento do SUS na unidade hospitalar da universidade

Novo convênio firmado pelo Governo do estado vai ampliar capacidade de atendimento do Hospital das Clínicas da UFPE

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), firmou novo convênio com Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Com isso, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE) terá serviços de atendimento ampliados.

Com aporte de pouco mais de R$ 80 milhões, o convênio representa o acréscimo de mais de R$ 590 mil em relação ao contrato anterior.

Redução nas filas e do tempo de espera para procedimentos especializados são alguns dos impactos que devem ser sentidos por pacientes e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) vinculado ao HC.

 

Além disso, há previsão de aumento de oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares na unidade - localizada na Cidade Universitária, na Zona Oeste da cidade.

Doenças crônicas
Ainda dentro dos impactos após o convênio firmado, está a ampliação de cuidados prioritários da Rede de Atenção à Saúde, a exemplo do atentimento materno-infantil, da cardiologia e oncologia e também em relação a doenças crônicas e doenças raras.

De acordo com a secretária executiva de Regulação em Saúde, Bruna Dornelas, o novo convênio vai ampliar a capacidade de resposta do SUS em Pernambuco.

"Esse convênio fortalece de forma decisiva a integração do Hospital das Clínicas à rede estadual de atenção à saúde. Do ponto de vista da regulação, ele amplia a capacidade de resposta do SUS em Pernambuco, garantindo mais acesso a serviços especializados, maior organização dos fluxos assistenciais e redução do tempo de espera dos usuários", ressalta Dornelas.

Hospital-Dia
Com 302 leitos que comportam pacientes cirúrgicos, clínicos e pediátricos, entre outros, o Hospital das Clínicas da UFPE também trabalha no desenvolvimento de profissionais de saúde e no campo das pesquisas.

Para ampliação da oferta de leitos, há previsão de que seja implantado na unidade o chamado "Hospital-Dia", com 25 leitos para procedimentos e menor tempo de internação.

Ainda dentro dos planos de ampliação estão a atenção cirúrgica especializada e o aumento das cirurgias para tratamento da endomentriose profunda, entre outros procedimentos que devem integrar o rol de assistências no hospital.
 

