Pernambuco se mobiliza para Dia D da vacinação contra Influenza, neste sábado (13)

A- A+

O Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza acontece neste sábado (13), e as mais de 2 mil salas de vacinação de todas as cidades de Pernambuco estarão mobilizadas para a data.



No último dia 7 de março, o Estado recebeu mais de 1.724.000 de doses do imunobiológico que protege contra as cepas A H1N1, A H3N2 e o tipo B do vírus. Até o momento, foram aplicadas 461.922 doses da vacina, representando uma cobertura total para os grupos prioritários de 15%.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a população estimada em Pernambuco, referente aos grupos prioritários (lista abaixo) da campanha, é de 3.597.531 pessoas. A meta, definida pelo órgão federal, é imunizar 90% da população alvo.

Entre os grupos prioritários, aquele que apresenta o maior registro de doses aplicadas é o formado por idosos, com 199.610 doses aplicadas; seguido das crianças com 96.037 e trabalhadores da saúde, com 26.330 doses aplicadas, além de professores (14.499), gestantes (9.888) e povos indígenas (8.721).

GRUPOS PRIORITÁRIOS:

Idosos 60 anos a mais – 1.332.159 pessoas

Trabalhadores de Saúde – 301.597

Crianças 6 meses a < de 6 anos – 608.524

Gestantes e Puérperas – 102.546

Comorbidades – 359.168

Pessoas com deficiência permanente – 466.372

Caminhoneiros – 32.187

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros – 14.481

Trabalhadores portuários – 4.589

Forças de segurança e salvamento – 25.222

Forças armadas – 12.562

Povos indígenas – 86.087

Pessoas em situação de rua – 2.862

Funcionários do sistema de privação de liberdade – 4.436

População privada de liberdade 18+ e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas – 34.467

Professores - 102.657

Segundo a superintendente de Imunizações, Jeane Tavares Torres, a data oficial da campanha de vacinação foi definida para 25 de março, mas o Ministério da Saúde antecipou o envio das primeiras remessas de doses da vacina contra gripe para os Estados e deu autonomia para que os municípios iniciassem as estratégias vacinais.

“Com isso, começamos a ação junto às gestões municipais com um total de 1.653.000 de doses. Com pouco mais de um mês de campanha, já visualizamos importantes acréscimos nas coberturas vacinais”, explica.

Veja também

CLIMA Lutar contra o aquecimento dos oceanos, uma necessidade urgente