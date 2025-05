Pernambuco: Secretaria Estadual da Saúde promove fórum para discutir o Maio Amarelo

A- A+

O mês de maio é conhecido como Maio Amarelo para falar da conscientização dos sinistros de trânsito em todo o mundo. Em Pernambuco, a Secretaria Estadual da Saúde (SES-PE) vai realizar o II Fórum de discussão sobre vítimas de acidentes de trânsito.

O evento vai acontecer na próxima terça-feira (13), das 8h às 13h, na sede da Secretaria, que fica no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife. Durante o encontro, serão apresentados os atuais indicadores de saúde para a redução das ocorrências no trânsito.

Além disso, as ações realizadas pelo Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto (CEPAM) e pela Operação Lei Seca (OLS) também serão divulgadas, juntamente com as estratégias utilizadas para promover a prevenção dos acidentes.

Para a coordenadora do CEPAM, Jackeline Diniz, “o mês do Maio Amarelo é um mês significativo para a alusão da prevenção de vítimas de acidentes de sinistros terrestres, e é o momento onde a Secretaria de Saúde está investindo principalmente na promoção, prevenção e educação em saúde voltada para evitar essas vítimas”.

“Diariamente realizamos ações e vamos estar engajados em todos os movimentos do Estado para levar o maior número possível de pessoas a essa informação e salvar vidas", disse.

Durante o Maio Amarelo, a SES-PE vai se unir com outros órgãos como Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE), Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), Conselho Estadual de Trânsito de Pernambuco (Cetran-PE) e Polícia Rodoviária Federal (PRF-PE) para promover ações educativas, palestras e fóruns ao longo de todo o mês.

Os números

Segundo os dados do Anuário Brasileiro, cerca de 6.160 pessoas morreram em algum sinistro de trânsito no país em 2024. A Organização Mundial da Saúde também divulgou um dado alarmante para o Brasil: o quarto lugar na lista de mortes no trânsito na América do Sul.

Pernambuco registrou mais de 45 mil notificações compulsórias de vítimas que se envolveram em acidentes no trânsito. Desses casos, 16,5% tinham motocicletas como o meio de locomoção no momento do sinistro. Quanto às lesões, 30,9% dos envolvidos apresentaram fraturas e 28,8% queimaduras, amputação traumática, lesão de órgãos internos, entre outros.



