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educação Pernambuco segue entre as três melhores notas do Brasil no Ideb do ensino médio Estado também registrou avanço no ensino fundamental

A educação pública de Pernambuco registrou novos avanços no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), de acordo com os resultados divulgados nesta quarta-feira (5), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC).

O estado manteve-se entre as três melhores redes públicas de ensino médio do Brasil, alcançando nota 4,7, ao lado do Rio Grande do Sul e acima da média nacional, que é de 4,3.

Em relação à edição anterior do indicador, Pernambuco passou de 4,5, em 2023, para 4,7, em 2025, registrando crescimento de 0,2 ponto, desempenho superior à média das redes públicas estaduais do país e a segunda melhor nota do Nordeste.

A nível nacional, tiveram as melhores notas do ensino médio os estados do Paraná (5,1), Espírito Santo, Goiás e Piauí (4,9), seguidos por Pernambuco e Rio Grande do Sul, com 4,7.

Além do destaque no ensino médio, Pernambuco apresentou evolução em todas as etapas da educação básica. Nos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública, o Ideb passou de 5,3, em 2023, para 5,8 em 2025, um avanço de 0,5 ponto, um dos maiores crescimentos registrados no período. Já nos anos finais do ensino fundamental, a nota evoluiu de 4,7 para 4,9, mantendo a trajetória de crescimento da rede estadual.

O Ideb é calculado com base nas taxas de aprovação dos estudantes, obtidas por meio do Censo Escolar, e no desempenho dos alunos nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025.

A série histórica do indicador evidencia a evolução consistente da educação pública pernambucana nas últimas duas décadas.

Desde 2005, o estado praticamente dobrou sua pontuação nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental e manteve crescimento contínuo no ensino médio, etapa considerada uma das mais desafiadoras da educação básica.

Mesmo após os impactos provocados pela pandemia, Pernambuco seguiu ampliando seus indicadores e alcançou, em 2025, os melhores resultados da série histórica nas três etapas avaliadas.

No período, a evolução acumulada foi de 3,0 pontos nos anos iniciais, 2,5 pontos nos anos finais e 2,0 pontos no ensino médio.

Os resultados colocam Pernambuco entre os estados que mais avançaram no Ideb desde a criação do índice, consolidando-o como referência nacional na melhoria da qualidade da educação pública.

De acordo com o secretário de Educação, Gilson Monteiro, os resultados do Ideb 2025 refletem o compromisso do governo do estado com a melhoria contínua da qualidade da educação pública. "Esses resultados mostram que Pernambuco está no caminho certo.

Temos fortalecido uma política de valorização dos profissionais da educação, investindo na melhoria da infraestrutura das escolas, ampliando a formação continuada e realizando a nomeação de novos servidores, porque entendemos que a educação é construída diariamente por quem está no chão da escola.

Sabemos que podemos conquistar muito mais e por isso seguimos trabalhando para alcançar índices ainda maiores e garantir que cada vez mais jovens tenham acesso a uma educação pública de excelência", destacou.

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