SAÚDE Pernambuco segue recomendação federal e amplia período de vacinação contra o HPV para até 19 anos A estratégia tem como objetivo o resgate vacinal de adolescentes e jovens não vacinados contra o vírus

Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) ampliou o período de vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) na faixa etária de 15 a 19 anos. As ações de imunização deste público devem ser realizadas pelas gestões municipais em todo o primeiro semestre deste ano.

A estratégia, que é de âmbito nacional, tem como objetivo o resgate vacinal de adolescentes e jovens não vacinados contra o vírus. O esquema visa contribuir para a proteção individual e coletiva.

A vacina possui um papel fundamental na prevenção de cânceres associados ao vírus, como os de colo do útero, ânus, pênis, boca e orofaringe. Anteriormente, o resgate dos não vacinados estava previsto para finalizar em dezembro de 2025.

“A recomendação também reforça a necessidade da realização de atividades de vacinação extramuros, ou seja, a ampliação do acesso da população alvo ao imunizante em ambientes como escolas, universidades e locais de grande circulação de público, a exemplo de shoppings. É fundamental que aqueles jovens que não se vacinaram em tempo oportuno possam buscar as salas e pontos de vacinação e se protegerem”, destacou a coordenadora do Programa Estadual de Imunização de Pernambuco, Jéssica Mendes.

Esquema nacional

Como parte do Calendário Nacional de Vacinação, a disponibilização do imunobiológico contra o HPV é realizada para população formada por crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, com o esquema de dose única.

Em Pernambuco, atualmente, a cobertura vacinal está em 76,88% para o sexo feminino e 63,81% para o masculino. A meta apresentada pelo órgão de saúde federal é de 90%.

Pernambuco

No estado, o imunizante também é ofertado na estratégia estadual de Vacinação nas Escolas. De acordo com a gestão, a parceria entre as secretarias estaduais de Saúde e de Educação viabiliza o acesso e estimula a imunização da população dentro do ambiente escolar, proporcionando a elevação das coberturas vacinais. Em todo o ano letivo de 2025, foram aplicadas 10.870 de HPV em escolas.

Em cada ação, são disponibilizadas imunizantes contra a Covid-19, HPV, Tríplice Viral, Influenza, Febre Amarela, Tétano, Hepatite B, etc., imunizantes já disponíveis no Calendário Nacional Básico de Vacinação.

