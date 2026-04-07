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chuvas Pernambuco segue sob aviso máximo de chuvas; último alerta vermelho havia sido divulgado em 2022 Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) tem motivado as precipitações

Alerta máximo de chuvas foi emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) nas primeiras horas desta terça-feira (7).

O último aviso do tipo vermelho havia sido divulgado em 2022, quando uma enxurrada atingiu o estado entre os meses de maio e junho, resultando na morte de 133 pessoas.

Segundo a Apac, o alerta máximo é emitido quando há previsão de condição extrema de fenômenos meteorológicos com risco muito alto e intensidade excepcional.

O aviso vermelho indica previsão de chuva forte, com potencial de superar 100 milímetros e alto risco.

O alerta mais recente, divulgado nesta terça (7), aponta para chuvas intensas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Matas Norte e Sul.



O aviso segue válido até a quarta-feira (8), indicando continuidade das precipitações.

De acordo com a Apac, o sistema de Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) tem motivado as chuvas que iniciaram ainda na noite da segunda-feira (6).

Nas últimas 24 horas, as cidades de Olinda e Paulista, na RMR, tiveram os maiores volumes do período - 129,32 mm e 116,56 mm, respectivamente.



Diversos pontos de alagamento foram registrados, assim como deslizamentos de barreiras. As aulas das redes estadual e municipal, além das universidades, foram suspensas pela manhã.

Para a quarta-feira (8), as precipitações com maior intensidade - de moderada a forte - devem seguir na RMR e nas Zonas da Mata Norte e Sul do estado.

Na quinta-feira (9), a tendência aponta para chuvas de fraca a moderada em todas as regiões de Pernambuco. A previsão segue a mesma na sexta (10), exceto para o Sertão do São Francisco, onde é esperada precipitação fraca.

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