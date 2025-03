Pernambuco: Sesc oferta 478 bolsas gratuitas para cursos de artes; saiba como se inscrever

A- A+

O Sesc Pernambuco oferta 478 bolsas gratuitas para cursos de artes. As oportunidades, segundo a instituição, são para iniciantes ou quem deseja aprimorar habilidades no mundo das artes.

As vagas são distribuídas em Artes Cênicas (185), Artes Visuais (33), Audiovisual (21), Literatura (64) e Música (175).

As inscrições estão abertas até esta sexta-feira (14) e devem ser feitas presencialmente na unidade de interesse para entrega e preenchimento de documentos.

A pessoa ou o responsável deve apresentar a credencial do Sesc atualizada, para quem é comerciário ou dependente, RG ou CNH, certidão de nascimento ou de casamento, CPF, comprovante de residência com emissão inferior a 90 dias e comprovante de renda, se houver.

Caso não seja comerciário ou dependente, é preciso apresentar comprovante de inscrição em Programas de Complementação de Renda do Governo Federal ou Declaração de Renda de próprio punho.

Após o período indicado, as pré-inscrições passarão por análise, segundo o Sesc.

O resultado dos aprovados será divulgado em 19 de março, no site do Sesc, onde demais informações também podem ser consultadas.

As vagas fazem parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade, que é destinado à população com renda per capita familiar de até dois salários-mínimos. Isto é, a renda de cada membro da família ou pessoas que residam no mesmo domicílio.

“É um programa fundamental, porque, além de democratizar o acesso a cursos diversos com qualidade, acontece em todas as regiões de nosso estado, chegando a mais pessoas, e fortalece a relação da sociedade com as linguagens artísticas. Isso é crucial para o desenvolvimento de habilidades e a valorização do senso crítico”, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.

Cursos

As 478 vagas são para cursos como Percussão, Circo, Balé, Canto, Escrita Criativa, Cinema, Literatura Contemporânea, Teatro, Violão, Desenho, Guitarra, Saxofone, além de uma variedade de danças, mediação cultural, núcleos de pesquisas na área de cultura.

As aulas vão acontecer nas unidades de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes; Santo Amaro e Casa Amarela, no Recife; e em Goiana, São Lourenço da Mata, Buíque, Belo Jardim, Surubim, Caruaru, Centro Cultural Sesc Garanhuns, Arcoverde, Araripina, Bodocó, Petrolina e Triunfo.







