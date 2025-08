A- A+

Renovação Pernambuco: Sintepe inaugura nova sede no Recife nesta sexta-feira (8) O Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Pernambuco terá um novo espaço que está localizado em Santo Amaro, bairro na área central do Recife

O Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Pernambuco (Sintepe) terá uma nova sede no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

O espaço fica localizado na rua General José Semeão, nº 41, e será inaugurado nesta sexta-feira (8), a partir das 14h. O local, no entanto, já é velho conhecido pelo público do Sintepe. Isso se dá porque o novo edifício foi construído no mesmo terreno da antiga sede do sindicato.

Com um espaço que possui um total de 2 mil metros quadrados, o prédio conta com quatro andares divididas por salas administrativas e para atendimento à categoria, auditório, biblioteca e sala de treinamento e terraço superior para confraternizações.

Com o lema “A casa nova da educação”, a inauguração reunirá a categoria, movimentos sociais, centrais sindicais, parlamentares e personalidades ligadas à educação pública.



Para o momento, o Sindicato terá os ex-presidentes da entidade para a realização de uma palestra a partir das 14h. Entre eles, estarão presentes a senadora Teresa Leitão (PT), a atual presidente Ivete Caetano e os ex-presidentes Paulo Valença, Horário Reis, Heleno Araújo e Fernando Melo.

Às 15h, o cantor Maciel Salu sobe no palco que ficará em frente à sede para animar o público. Após o show, um ato com lideranças políticas convidadas será realizado às 16h e contará com o descerramento da placa de inauguração.

A programação ainda contará com Banda Labaredas e depois com a performance da cantora Doralyce. Nos intervalos, quem comandará o som será o DJ Guilherme.

A festa de inauguração será gratuita e aberta ao público. Para Ivete Caetano, a ação representa a união dos trabalhadores do Sindicato com os pernambucanos.

“É uma festa para trabalhadores em educação, mas também para toda a sociedade pernambucana. Uma celebração que reafirma nossa opção pela luta sindical e em favor de uma sociedade mais justa e feliz, valorizando as ideias humanitárias do sindicalismo e a cultura pernambucana”, afirma Ivete Caetano.

SERVIÇO

Inauguração da nova sede do Sintepe

Data: sexta-feira, 8 de agosto

Horário: a partir das 14h

Local: rua General José Semeão, nº 41 – Santo Amaro, Recife/PE

Atrações: Maciel Salu, Banda Labaredas, Doralyce e DJ Guilherme nos intervalos.

