chuvas Pernambuco: sistema atmosférico deve provocar chuvas na noite deste sábado (24) e no domingo (25) Informação foi divulgada nesta tarde pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac)

Chuvas de fraca a moderada devem atingir Pernambuco na noite deste sábado (24) e também durante o domingo (25).

A atuação do sistema atmosférico Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), junto com ventos, está favorecendo a ocorrência de chuvas no estado.

A informação foi divulgada nesta tarde pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que prevê para este sábado pancadas de chuva de fraca a moderada no Litoral e na Zona da Mata.

Já para o domingo (25), a previsão é que as chuvas avancem para o Agreste, com volumes mais expressivos no Litoral e na Zona da Mata.

