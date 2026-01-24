chuvas
Pernambuco: sistema atmosférico deve provocar chuvas na noite deste sábado (24) e no domingo (25)
Informação foi divulgada nesta tarde pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac)
Para este sábado estão previstas pancadas de chuva de fraca a moderada no Litoral e na Zona da Mata. - Foto: Apac/Divulgação
Chuvas de fraca a moderada devem atingir Pernambuco na noite deste sábado (24) e também durante o domingo (25).
A atuação do sistema atmosférico Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), junto com ventos, está favorecendo a ocorrência de chuvas no estado.
A informação foi divulgada nesta tarde pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que prevê para este sábado pancadas de chuva de fraca a moderada no Litoral e na Zona da Mata.
Já para o domingo (25), a previsão é que as chuvas avancem para o Agreste, com volumes mais expressivos no Litoral e na Zona da Mata.