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Pernambuco tem 13 trechos de praias impróprios para banho na RMR e litoral; confira lista

Informativo é válido até a próxima quinta-feira (15), quando uma nova análise deve ser divulgada

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Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes, está impróprio para banhoPraia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes, está impróprio para banho - Foto: Google Street View/Reprodução

Banhistas que vão aproveitar as praias da Região Metropolitana do Recife e do Litoral Norte e Sul de Pernambuco no feriadão de Nossa Senhora Aparecida devem ficar atentos.

Segundo a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), 13 trechos no estado foram classificados como impróprios para banho.

Os dados constam no informativo de balneabilidade 41/2026, divulgado pelo órgão na quinta-feira (8), que avalia semanalmente a qualidade da água.

Ao todo, 27 trechos de diferentes praias das cidades do Recife, Olinda, Paulista, Itamaracá, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Tamandaré e São José da Coroa Grande passaram por amostragem.

Confira os trechos impróprios:
Recife

Paulista

Olinda

Jaboatão dos Guararapes

Cabo de Santo Agostinho

Segundo a CPRH, as coletas de água foram realizadas no dia 5 de outubro, e 13 dos 27 pontos receberam a classificação de impróprios para banho.

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O informativo é válido até a próxima quinta-feira (15), quando uma nova análise deve ser divulgada.

A CPRH destaca que a amostragem é feita no local mais utilizado para recreação e a classificação é baseada na Resolução Conama Nº 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.

"O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de enterococos em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas", destaca a CPRH.

A água pode ser classificada como "própria", quando 80% ou mais da coleta apresentar, no máximo, 100 enterococos por 100mL de amostra, e "imprópria", quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 400 enterococos na última amostragem.

Diante da classificação, a CPRH recomenda que seja evitado o banho de mar nos trechos impróprios.

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