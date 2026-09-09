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qualidade da água Pernambuco tem 14 trechos de praias da RMR e do litoral impróprios para banho, segundo a CPRH Entre os pontos impróprios, dois são na Praia do Janga, em Paulista, onde pelo menos cinco crianças passaram mal e precisaram de atendimento médico

Pernambuco tem 14 pontos classificados como impróprios para banho em praias da Região Metropolitana do Recife e do Litoral Norte e Sul do estado.

A análise consta no último informativo de balneabilidade divulgado na quinta-feira (3) pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), que avalia semanalmente a qualidade da água.

Ao todo, 27 trechos de diferentes praias das cidades do Recife, Olinda, Paulista, Itamaracá, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Tamandaré e São José da Coroa Grande passaram por amostragem.

Entre os pontos impróprios, dois são na Praia do Janga, em Paulista, onde pelo menos cinco crianças passaram mal e precisaram de atendimento médico após contato com a água no último final de semana.

Segundo a CPRH, as coletas de água do mais recente informativo foram realizadas entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro, e 14 dos 27 pontos receberam a classificação de impróprios para banho.

Confira os trechos impróprios:

Recife

Praia do Pina: em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes/Cassino Americano

Praia de Boa Viagem: em frente à Av. Boa Viagem, nº 2840 – Posto 8/Padaria Boa Viagem

Olinda

Praia de Rio Doce: em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce

Praia de Bairro Novo: em frente à Av. Ministro Marcos Freire, nº 2039/Quartel da PE

Praia do Carmo: em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios

Praia dos Milagres: em frente à Praça dos Milagres

Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias: em frente à Av. Bernardo V. de Melo, nº 6476 – Restaurante Candelária

Praia de Barra de Jangadas: em frente ao nº 10800/antiga Marina dos Mares

Paulista

Praia de Maria Farinha: em frente ao Cabanga Iate Clube

Praia do Janga: em frente à Rua Cláudio S. Bastos, nº 190/Cond. Roberto Barbosa

Praia do Janga: em frente à Rua Betânia

Cabo de Santo Agostinho

Praia de Enseada dos Corais: em frente ao Canal do Boto

Praia de Gaibú: em frente à Av. Laura Cavalcanti/Centro de Turismo

Itamaracá

Praia de Jaguaribe: em frente à Rua Santina de Barros.

A CPRH destaca que a amostragem é feita no local mais utilizado para recreação e a classificação é baseada na Resolução Conama Nº 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.

"O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de enterococos em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas", destaca a CPRH.

A água pode ser classificada como "própria", quando 80% ou mais da coleta apresentar, no máximo, 100 enterococos por 100mL de amostra, e "imprópria", quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 400 enterococos na última amostragem.

Diante da classificação, a CPRH recomenda que seja evitado o banho de mar nos trechos impróprios. O informativo é válido até esta quinta-feira (10) e novas análises devem ser divulgados ainda esta semana.



Caso no Janga

Os três filhos da empreendedora Bruna Michelle e outras duas crianças que acompanhavam a família apresentaram diarreia e vômito no domingo (6), após banho na Praia do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no último sábado (5).



À Folha de Pernambuco, Bruna contou que não tem o costume de ir à praia, mas quis aproveitar o feriadão com a família. Ela foi com os filhos e os amigos até a região próxima ao Armazém Coral, às 14h, onde brincaram na lama formada pela maré baixa e na água. Outros banhistas estavam no local.

No entanto, a empreendedora informou que o grupo não ficou nem 20 minutos na praia, já que sua filha mais nova, Ana Laura, de apenas três anos, teve uma crise de asma. Ao chegar em casa, a menina melhorou, e nenhuma das crianças reclamou de mal-estar.



Os sintomas só começaram a aparecer no domingo, quando o vizinho de Bruna, Samuel, de 13 anos, não quis ir à igreja porque estava com diarreia e vomitando. Na família de Bruna, o primeiro membro a reclamar de náuseas foi Daniel Roberto, de 12 anos. Logo depois, Danilo Henrique, de 8 anos, e Ana Laura começaram a apresentar as mesmas queixas durante a madrugada de segunda-feira (7).



Na segunda-feira (7), ao perceber que as crianças não melhoraram com a medicação em casa, a empreendedora foi até a Policlínica Amaury Coutinho, no bairro de Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife.



Ao chegar à unidade de saúde, os profissionais informaram que os três estavam desidratados. Lá, eles foram medicados e diagnosticados com infecção bacteriana. Os três receberam alta médica na manhã desta terça-feira (8) e estão fazendo tratamento com antibiótico em casa, apesar de ainda apresentarem náusea e diarreia.



Segundo Bruna, foi na policlínica que ela descobriu que a Praia do Janga é imprópria para o banho e que, no local, havia um ponto com saída de um canal de esgoto.



A Prefeitura do Paulista disse que tomou conhecimento do caso e que está acompanhando a situação. A Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA) esclareceu que questões relacionadas ao esgotamento sanitário são de responsabilidade da Compesa, enquanto o monitoramento da qualidade da água do mar e da balneabilidade é realizado pela CPRH.



Em relação à água escura, será necessária uma avaliação técnica para determinar sua origem e verificar eventual relação com o ocorrido.

Já a Compesa afirmou que não opera a rede coletora de esgoto no trecho mencionado e que, nas áreas onde presta serviço, o esgoto é coletado e encaminhado diretamente para as estações de tratamento, sem realizar lançamento de efluentes nas praias.

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