A- A+

saúde Pernambuco tem 20 casos suspeitos de intoxicação por metanol; no Recife, são cinco Onze cidades do estado têm um ou mais casos em investigação

O número de casos suspeitos de intoxicação por consumo de bebidas alcoólicas adulteradas por metanol em Pernambuco subiu para 20, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do estado (SES-PE), neste domingo (5).

Os casos em investigação foram registrados em onze cidades do estado: Recife e Olinda, na Região Metropolitana; Caruaru, João Alfredo, Lagoa do Ouro, Lajedo e Jupi, no Agreste; Carpina e Paudalho, na Zona da Mata Norte; e Cedro e Mirandiba, no Sertão. (Confira, ao final do texto, o número de casos por município).

Segundo a SES-PE, o registro é feito a partir do município de residência do paciente.

Até agora, os casos estão relacionados ao consumo de bebidas destiladas, a exemplo de uísque, gin e vodca.

Destilados

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomentou, na quinta-feira (2), que a população a evite o consumo de bebidas destiladas em caso de desconhecimento da origem da fabricação.

"Evite, nesse momento, ingerir um produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem dele", afirmou Padilha, reforçando não falar apenas na condição de ministro, mas também como médico.



"Não estou falando de um produto essencial para a vida das pessoas, um produto da cesta básica. É um produto que é objeto de lazer. Não faz problema nenhum na vida de ninguém evitar o consumo desses destilados", completou.

Gravidade

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

Veja, abaixo, as cidades com casos suspeitos por região de Pernambuco:

Região Metropolitana do Recife

Recife - 5 casos em investigação

Olinda - 3 casos em investigação

Agreste

Caruaru - 1 caso em investigação

João Alfredo - 2 casos em investigação

Lagoa do Ouro - 1 caso em investigação

Lajedo - 3 casos em investigação

Jupi - 1 caso em investigação

Zona da Mata Norte

Paudalho - 1 caso em investigação

Carpina - 1 caso em investigação

Sertão

Cedro - 1 caso em investigação

Mirandiba - 1 caso em investigação

Veja também