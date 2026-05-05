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CHUVAS Pernambuco tem 2.282 pessoas desabrigadas ou desalojadas após chuvas, diz novo balanço No domingo (3), a quantidade de desalojados ou desabrigados era de 9.540 pessoas desabrigadas ou desalojadas, uma diminuição de 7.258 pessoas

Em novo balanço divulgado na segunda-feira (4), o governo de Pernambuco confirmou que 2.282 pessoas seguem desabrigadas ou desalojadas após as fortes chuvas que atingiram o Grande Recife e a Zona da Mata do estado no fim de semana.

No domingo (3), o balanço apontava 9.540 desabrigadas ou desalojadas. Com issso, de acordo com atualização, houve uma diminuição de 7.258 pessoas de um dia para o outro.

Dessas 2.282 pessoas, 1.150 estão desabrigadas e 1.732 desalojadas. Além disso, seis pessoas perderam a vida, incluindo três crianças, no Recife, em Olinda e São Lourenço da Mata por conta das chuvas.

Ações de apoio

Na segunda-feira, equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) atuaram em 15 cidades do estado com foco na assistência à população e no planejamento das próximas etapas.

De acordo com os dados atualizados, até segunda, foram distribuídos aos municípios afetados um total de 8.809 itens de ajuda humanitária, sendo: 2.986 colchões, 3.382 lençois, 700 kits de limpeza, 457 kits de higiene e 1.284 unidades de água mineral (garrafões de 5 litros), reforçando a assistência às famílias afetadas.

"Nosso trabalho é permanente, tanto no levantamento dos danos quanto na assistência humanitária, assegurando que o apoio chegue a quem mais precisa com a maior rapidez possível”, destacou secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco, coronel Clóvis Ramalho.

Seis pessoas morreram no temporal

As chuvas que atingiram Pernambuco no último feriadão do Dia do Trabalhador deixaram marcas em diversos municípios do estado. Seis pessoas perderam a vida devido às ocorrências da chuva: duas mulheres e três crianças morreram em deslizamentos em Dois Unidos, na Zona Norte da capital, e no Passarinho, em Olinda. Um homem também morreu após se afogar em inundação em São Lourenço da Mata.

Como medida para tentar acelerar a execução de ações emergenciais com o apoio federal, a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lyra, decretou situação de emergência em 27 municípios. O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial, com prazo de 180 dias.

Em resumo, essa execução do decreto facilita e agiliza as obras para reconstrução do que foi destruído pelas chuvas. A medida traz mais celeridade para as ações porque os trâmites burocráticos normais são excluídos.

O decreto de situação de emergência também considera que os habitantes dos municípios afetados não têm condições satisfatórias de superar os danos e prejuízos provocados pelas inundações ou deslizamentos.

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