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RESERVATÓRIOS Pernambuco tem 29 reservatórios em situação de colapso, diz Apac; cinco estão zerados Além dos pontos em situação de colapso, o levantamento aponta mananciais com volume entre 10% e 30%, que já acendem um alerta para as condições do sistema

Pernambuco tem 29 reservatórios em situação de colapso, com volumes abaixo de 10% da capacidade de armazenamento. As informações constam no mais recente Boletim de Monitoramento dos Reservatórios da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), divulgado na segunda-feira (9).

A agência monitora um total de 99 reservatórios nas bacias hidrográficas de Pernambuco, com o objetivo de identificar os níveis de inundação, alerta, situação atual e a tendência [confira a lista de reservatório em colapso no fim do texto].



Além dos pontos em situação de colapso, o levantamento aponta mananciais com volume entre 10% e 30%, que já acendem um alerta para as condições do sistema.

Os piores índices estão no Sertão, com reservatórios com pouca água ou completamente secos. Esse é o caso dos manaciais Parnamirim, Abóboras e Chapéu, no município de Parnamirim; Arrodeio, em São José do Belmonte; e Rancharia, em Araripina, que aparecem com 0% de volume acumulado.

Na Bacia do Brígida, também estão em situação de colapso os reservatórios de Araripina (Baixio), Engenheiro Camacho, Entremontes e Cachimbo. Para se ter uma ideia da situação, o açude de Entremontes, em Parnamirim, tem capacidade máxima superior a 303 milhões de metros cúbicos, mas registra apenas 3,12% de sei volume total.

Volumes abaixo

Na Bacia do Capibaribe, quatro reservatórios estão classificados em colapso: Oitis e Machado, em Brejo da Madre de Deus, com 7,75% e 4,31% do volume, respectivamente; Poço Fundo, em Santa Cruz do Capibaribe, com 4,38%; e Jucazinho, em Surubim, que apresenta apenas 2,88% da capacidade total, superior a 204 milhões de metros cúbicos.

Já na Bacia do Ipojuca, o reservatório Duas Serras, em Poção, tem no momento apenas 2,28% de volume. O caso é semelhante no açude Cipóe, em Caruaru, com 0,36 % da capacidade, e Pão de Açúcar, em Pesqueira, com 2,89%.

Na Bacia do Pajeú, 10 reservatórios aparecem na classificação de colapso, três deles abaixo dos 0,5% de volume total. A lista conta com os açudes Juá, São José II, Ingazeira, Serrinha/Serraria, Quebra Unha, Serrote, Barra do Juá, Saco I, Arrodeio e Pau Branco.

Na Bacia de Terra Nova, os reservatórios Barra do Chapéu, Poço Grande, Boa Vista e Abóboras aparecem classificados em colapso. Na Bacia do Una, o açude Panelas II, em Cupira, no Agreste, tem apenas 0,08% da capacidade.

Maiores volumes

Além dos reservatórios em situação de colapso, alguns açudes apresentam bom armazenamento atualmente.

A maior parte deles está na Região Metropolitana do Recife (RMR), como os açudes Siupema, em Jaboatão dos Guararapes, que tem 100% da capacidade; e Pirapama e Grujaú, no Cabo de Santo Agostinho, que têm 98,64% e 111,66% de volume respectivamente.

No Interior, também há reservatórios em boas condições de armazenamento, como os açudes Ingazeira, em Venturosa, com 97,22% da capacidade; Tiúma, em Timbaúba, com 89,58%; e Palmeirinha/Pedrafina, Bom Jardim, com 89,92%.

El Niño em Pernambuco

A situação alarmante dos reservatórios do estado podem estar ligadas às ações do chamado "Super El Niño". O fenômeno climático atinge várias partes do globo com muita intensidade no segundo semestre de 2026, com tendência a começar a perder força no início de 2027.

Em Pernambuco, a população já nota os efeitos, sobretudo com o aumento das temperaturas e secura do ar. As principais regiões atingidas são o Sertão e o Agreste, com algumas cidades atingindo máxima de 40ºC, com alta umidade.

Um estudo do Climate Impact Lab, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, também aponta que Pernambuco pode registrar 1,1 mil mortes relacionadas ao calor até março de 2027, sob a influência do fenômeno climático.

A estimativa é de 1,1 mim mortes até março | Foto: Climate Impact Lab/Reprodução

Na última sexta (6), também foi registrada a morte de milhares de peixes na Barragem do Estado, também conhecida como Barragem do Governo, localizada nas proximidades do Sítio Cocos, na zona rural de Bezerros, Agreste de Pernambuco.

Os animais apareceram boiando sem vida nas águas. A prefeitura do município investiga as causas, mas afirmou que "o desequilíbrio metabólico nos organismos vivos que habitam o reservatório podem ter sido afetados pela baixa capacidade de oxigênio na água (hipóxia)".

Confira, abaixo, a lista de reservatórios em colapso em Pernambuco:

Bacia do Brígida

Araripina (Baixio) – Araripina: 7,26%

Rancharia – Araripina: 0,00%

Eng. Camacho – Ouricuri: 1,82%

Cachimbo – Parnamirim: 3,85%

Chapéu – Parnamirim: 0,00%

Entremontes – Parnamirim: 3,12%

Parnamirim – Parnamirim: 0,00%

Bacia do Capibaribe

Machado – Brejo da Madre de Deus: 4,31%

Oitis – Brejo da Madre de Deus: 7,75%

Poço Fundo – Santa Cruz do Capibaribe: 4,38%

Jucazinho – Surubim: 2,88%

Bacia do Ipojuca

Cipó – Caruaru: 0,36%

Pão de Açúcar – Pesqueira: 2,89%

Duas Serras – Poção: 2,28%

Bacia do Pajeú

Serrinha/Serraria – Brejinho: 0,89%

Barra do Juá – Floresta: 6,02%

Quebra Unha – Floresta: 6,29%

Ingazeira (Ingazeira) – Ingazeira: 9,12%

Juá – Mirandiba: 1,04%

Arrodeio – São José do Belmonte: 0,00%

Serrote – São José do Belmonte: 3,05%

São José II – São José do Egito: 5,18%

Saco I – Serra Talhada: 0,20%

Bacia do Pontal

Pau Branco – Afrânio: 0,44%

Bacia do Terra Nova

Barra do Chapéu – Cabrobó: 0,00%

Abóboras – Parnamirim: 0,00%

Boa Vista (Salgueiro) – Salgueiro: 1,99%

Poço Grande (Serrita) – Serrita: 7,37%

Bacia do Una

Panelas II – Cupira: 0,08%

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