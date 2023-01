A- A+

Educação Pernambuco tem 52.352 vagas para alunos novatos na rede estadual; 83% não foram preenchidas Do total, 19.781 são para a Região Metropolitana do Recife

Com mais de 83% das vagas não ocupadas, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) iniciou, nesta quarta-feira (18), um novo período de cadastro de matrículas para estudantes que desejam ingressar nas escolas da Rede Estadual de Ensino.



Estão sendo ofertadas 52.352 vagas remanescentes, ou seja, aquelas que não foram preenchidas na primeira etapa de inscrições, realizada entre novembro e dezembro do ano passado.



Na época, a pasta divulgou a abertura de 62.711 vagas para estudantes novatos. Porém, dos poucos mais de 20 mil cadastros recebidos, somente 10.359 vagas foram efetivadas nas escolas entre os 2 e 13 de janeiro. Assim, 83,49% (52.352) das vagas continuam sendo ofertadas.



Do total, 19.781 são para a Região Metropolitana do Recife; 9.663 para a Zona da Mata; 8.781 para o Agreste, e 14.127 para o Sertão de Pernambuco.

Agora, os interessados têm até o dia 22 de janeiro para realizar a inscrição no site www.matricularapida.pe.gov.br. No endereço eletrônico, é necessário preencher nome completo; data de nascimento; escola de origem; escola que pretende estudar, com série e turno; e-mail; nome do responsável, com endereço e telefone para contato; além de RG e CPF.



De acordo com a SEE, ao final do cadastro, será gerado um protocolo, que é a confirmação da matrícula online realizada. O número deve ser anotado ou impresso para ser utilizado, posteriormente, na etapa de efetivação da matrícula, que acontece entre os dias 24 e 27 de janeiro na unidade de ensino escolhida, no horário das 8h às 17h.

No local, para a confirmação, os pais ou responsáveis pelos estudantes devem apresentar o número de inscrição do Cadastro Escolar; documento oficial de transferência da escola de origem (não devendo conter emendas e/ou rasuras); cópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento; cópia do CPF; comprovante de residência com CEP; cópia da carteira de vacinação para estudantes do Ensino Fundamental; comprovante de tipo sanguíneo e fator RH e foto 3x4 recente.

