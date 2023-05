A- A+

Na noite desta segunda-feira (8), 60 crianças estão esperando por um leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no estado de Pernambuco. A rede pública estadual está com alta demanda de leitos infantis.

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou que as crianças que aguardam um leito de UTI têm recebido todos os cuidados necessários das equipes multidisciplinares, nas áreas vermelhas das unidades de saúde onde se encontram.

À tarde, o G1 divulgou que 83 crianças estavam esperando por leitos em Pernambuco. Dessas, 77 com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

De acordo com o Governo do Estado, ainda nesta segunda foram abertos 15 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) no Hospital Otávio de Freitas (HOF), outros dez leitos de UTI no Hospital Brites de Albuquerque, em Olinda.

A gestão ainda informou que o número de leitos disponíveis será ampliado, tanto na Região Metropolitana do Recife (RMR) quanto no interior do Estado no decorrer desta semana.

