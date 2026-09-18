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IBGE Pernambuco tem 8,93% da população com deficiência, quarta maior proporção entre estados do Brasil Todos os nove estados do Nordeste ocupam as nove primeiras colocações, segundo o levantamento do IBGE

Pernambuco tem 789.582 moradores com algum tipo de deficiência na faixa etária de 2 anos ou mais, número que representa 8,93% da população do estado.

O percentual está acima do observado em todo o Brasil, que é de 7,26%, e coloca Pernambuco como o quarto estado em proporção de pessoas com deficiência no país.

Os dados são da pesquisa Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais, do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A pesquisa não informou quais deficiências foram mais foram registradas no estado.

Segundo o levantamento do IBGE, a região Nordeste registra a maior proporção de pessoas com deficiência (8,6%; abaixo do percentual pernambucano), seguida pelo Norte (7,13%), Sudeste (6,82%), Sul (6,61%) e Centro-Oeste (6,47%).

O estado com maior percentual de pessoas com deficiência é Alagoas (9,60%), seguido do Piauí (9,36%), Ceará (8,94%), sendo Pernambuco o quarto na lista, com 8,93%.

Os nove estados do Nordeste ocupam as nove primeiras colocações no ranking. Confira percentual de pessoas de 2 anos ou mais com deficiência em cada estado brasileiro:



Alagoas: 9,60%

Piauí: 9,36%

Ceará: 8,94%

Pernambuco: 8,93%

Rio Grande do Norte: 8,85%

Paraíba: 8,63%

Sergipe: 8,62%

Maranhão: 8,15%

Bahia: 7,93%

Rio de Janeiro: 7,38%

Acre: 7,37%

Minas Gerais: 7,33%

Pará: 7,32%

Rio Grande do Sul: 7,24%

Espírito Santo: 7,18%

Amapá: 7,09%

Rondônia: 7,05%

Amazonas: 7,03%

Goiás: 6,99%

Tocantins: 6,92%

Mato Grosso do Sul: 6,51%

Paraná: 6,40%

São Paulo: 6,34%

Distrito Federal: 6,10%

Santa Catarina: 6,02%

Mato Grosso: 5,72%

Roraima: 5,56%

Atividade remunerada

Os dados do nível de ocupação da pesquisa apontam que, em Pernambuco, cerca de um quarto da população com deficiência, considerando as com idade para trabalhar, conseguiu exercer alguma atividade remunerada no estado.

O indicador revela que 25,5% do grupo com deficiência exerceu atividade remunerada no estado, percentual um pouco acima do registrado no Nordeste (25,1%) e abaixo do nível de ocupação nacional (29%).

O IBGE ressalta que os números representam a proporção de pessoas que exerceram alguma atividade remunerada por pelo menos uma hora em relação ao total da população com 14 anos ou mais.

Com relação ao rendimento domiciliar per capita mensal mediano das pessoas com deficiência em Pernambuco, o valor é de R$ 756.

Estrutura educacional

A pesquisa destaca que aproximadamente um terço das escolas de Pernambuco (34,5%) conta com profissionais de apoio voltados ao atendimento especializado a pessoas com deficiência e que 39,1% dispõem de salas adequadas para o desenvolvimento dessas atividades.

"Esses percentuais são significativamente superiores aos observados no Brasil, e a presença desses profissionais também é maior do que a verificada no Nordeste", afirma o IBGE.

Confira percentual de escolas com sala de recursos multifuncionais para atendimento especializado e profissionais de apoio:



Sala de recursos:

Pernambuco - 39,1%

Nordeste - 29,2%

Brasil - 30%

Profissionais de apoio

Pernambuco - 34,5%

Nordeste - 32,5%

Brasil - 26,2%.

IBGE divulga novos dados do Censo 2022 | Arte: IBGE/Reprodução

Fundo municipal e políticas para pessoas com deficiência

O IBGE ressalta que os resultados de outro levantamento, o da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic 2024), apontam que Pernambuco apresenta proporção de 4,3% de municípios que possuem fundo municipal e políticas ou programas de promoção dos direitos da pessoa com deficiência.

"Esses municípios concentram somente 11,6% da população com deficiência residente no estado", aponta o Censo.

O Munic 2024 também destaca a inexistência de qualquer mecanismo de acessibilidade nas sedes das prefeituras de 14,1% dos municípios pernambucanos. No Nordeste, esse percentual é de 13,4%, enquanto, no Brasil, chega a 13,2%.

"O dado evidencia que Pernambuco apresenta uma situação ligeiramente mais desfavorável do que a observada tanto na região quanto no país em relação à acessibilidade nos edifícios-sede das administrações municipais", aponta o levantamento.

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