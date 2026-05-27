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arbovirose Pernambuco tem aumento de 10,6% em casos notificados de dengue em 2026 Segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), a dengue apresenta maior intensidade neste ano devido à circulação do sorotipo 3

Pernambuco registrou um aumento de 10,6% em casos notificados de dengue entre janeiro e maio de 2026. Os dados do Boletim Epidemiológico de Arboviroses, divulgado pela Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), apontam uma maior intensidade da doença devido à circulação do sorotipo 3.

Segundo o levantamento, 20.068 casos de dengue foram notificados, mas, até o momento, apenas 3.540 foram confirmados no estado, incluindo 312 graves e um óbito confirmado.

"Tivemos um aumento nas notificações de dengue no estado. Essa arbovirose está tendo um trajeto de sazonalidade um pouco mais forte este ano, muito provavelmente relacionada à circulação do sorotipo 3 da dengue, que a população não tem essa imunidade tão pronunciada. Apesar disso, bem menos acelerado do que a gente espera numa situação dessas, reflexo da atuação mais intensiva dos municípios de Pernambuco", disse o diretor-geral de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra.

O sorotipo 3 da dengue é uma das quatro variações do vírus da dengue transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, e é considerado um dos mais agressivos da doença.

Apesar do crescimento nas notificações, o boletim revela que 114 municípios pernambucanos possuem baixa incidência de casos de dengue, enquanto 38 locais apresentam incidência média e 21 apresentam alta incidência.

A SES-PE também informou que foram notificados 2.460 casos de Chikungunya, com 120 confirmações. Para o Zika, houve 422 casos notificados, porém sem confirmações.

Dados

Entre os 20.068 casos notificados, 11.584 estão em investigação e outros 9.024 foram descartados.

Mulheres entre 15 a 29 anos e homens entre 5 a 14 anos são os que mais sofrem com a dengue.

Os mais afetados pela doença em Pernambuco são a população parda, com 66,1% dos casos, seguido dos brancos, com 12,2%. Negros, indígenas e amarelos apresentam menos de 3%.

Sintomas e grupos de risco

De acordo com a secretaria, os sintomas das arboviroses consistem em febre, forte dor de cabeça e atrás dos olhos, dores no corpo ou nas articulações, e manchas vermelhas na pele.

A forma mais grave da dengue inclui dor abdominal intensa, vômitos e sangramentos de mucosas.

Nas crianças, a infecção pode ser assintomática, se apresentar como uma síndrome febril aguda ou apresentar sintomas inespecíficos.

Em relação às gestantes, os riscos estão relacionados ao aumento de sangramentos de origem obstetrícia e alterações fisiológicas da gravidez, que podem interferir nas manifestações clínicas da doença.

Os idosos com mais de 65 anos correm mais riscos de serem hospitalizados e de desenvolverem formas graves da doença.

Prevenção

O diretor fez um alerta sobre a auto prevenção por parte da população.

"Continuamos orientando a população sobre as ações de prevenção, de cuidar dos reservatórios dentro de casa, do lixo nas imediações, evitar jogar lixo em terrenos baldios e reforçando com as gestões municipais a necessidade de cuidar da limpeza urbana, não como um convidado das políticas de arbovirose, mas como um fator determinante para o sucesso dessas políticas", completou.

Caso apresente sintomas da doença, a recomendação é se hidratar, não usar medicamentos sem orientação médica e procurar uma unidade de saúde.

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