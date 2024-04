A- A+

Dengue Pernambuco tem desaceleração de casos suspeitos de dengue, mas registra primeiro óbito Vítima foi um homem de 53 anos, natural de Tuparetama, no Sertão do Estado, mas falecido em Caruaru

Pernambuco passa por um processo de desaceleração no registro de novos casos de dengue. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), informados nesta segunda (15), houve uma perda de força do período epidêmico das arboviroses. Da semana 11 (entre os dias 10 a 16 de março) a 14 (31 de março a 6 de abril), o número de pessoas infectadas saiu de 3.158 por semana para 2.064 em um recorte de sete dias. No período, porém, ocorreu o primeiro óbito pela doença, vitimando um homem de 53 anos, natural de Tuparetama, no Sertão do Estado, mas falecido em Caruaru.

A SES-PE, por meio da Diretoria Geral de Vigilância Ambiental, reforçou que, para serem confirmados, os óbitos por arboviroses passam por uma "apuração minuciosa". A averiguação vai desde a investigação domiciliar até a hospitalar, refazendo o trajeto do paciente no serviço.

"Depois da investigação concluída, o caso é discutido em um comitê no qual médicos, enfermeiros, sanitaristas e outros profissionais pertinentes analisam os dados colhidos para confirmar ou não a causa suspeita do óbito", explicou o Diretor Geral da Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra.

No levantamento feito pela SES-PE, entre os dias 31 de dezembro de 2023 a 6 de abril de 2024, foram registrados 17.238 casos prováveis de dengue (somando confirmados e em investigação) no Estado. Outros 1.236 foram confirmados e, desses, ocorreram 201 notificações como graves. Com 190,3 casos/100.000 habitantes, o estado permanece em média incidência.

A porcentagem de casos prováveis de dengue, em comparação ao mesmo período de 2023, foi de 536,1% superior. No Boletim 14, 80 municípios apareceram com baixa incidência, enquanto 58 cidades estavam no estágio de média e 45 no de alta.

Vacinação

Pernambuco começou na semana passada a vacinação contra a dengue, distribuindo as 72.020 doses do imunizante recebidas pelo Governo Federal. Ao todo, 20 municípios da I Regional de Saúde do Estado (I Geres) participaram dessa primeira fase, destinada ao público infantil.

O esquema vacinal da dengue é composto por duas doses, com um intervalo de três meses entre elas, permitindo que o sistema imunológico se fortaleça progressivamente contra os sorotipos do vírus. É importante lembrar que, em casos de diagnóstico precoce de dengue, é necessário aguardar seis meses para iniciar a vacinação.

Os municípios que receberam as doses da Secretária de Saúde de Pernambuco foram: Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Camaragibe, Abreu e Lima, Olinda, Chã Grande, Araçoiaba, São Lourenço da Mata, Chã de Alegria, Moreno, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Glória do Goitá, Fernando de Noronha, Pombos e Itapissuma.

