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Violência Pernambuco tem duas cidades entre as 20 mais violentas do Brasil; estado ocupa terceiro lugar Entre as capitais, Recife aparece como a quarta com as maiores taxas de homicídios

Em pesquisa divulgada nesta terça-feira (26), pelo Atlas da Violência 2026, duas cidades de Pernambuco estão entre os centro das atenções de forma negativa. Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata figuram as 14ª e 16ª colocações, respectivamente, entre os municípios com as maiores taxas de homicídios, em 2024, por 100 mil habitantes.

Com 216.969 moradores, o Cabo registrou 130 homicídios. Uma taxa de 59,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Já São Lourenço da Mata, com 117.759 habitantes, teve 67 mortes violentas, taxa de 56,9. O relatório é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Os números podem ser maiores. Porém, o estudo leva em conta apenas os homicídios registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde.

Na 36ª posição, Recife fica atrás de apenas três capitais: Salvador, Maceió e Macapá. A capital pernambucana tem taxa de 45,5 mortes por cada 100 mil habitantes. Camaragibe, na Região Metropolitana, figura no 24º lugar, com 79 homicídios. São 51,4 mortes por 100 mil moradores.

Entre as unidades federativas, Pernambuco ocupa o terceiro lugar entre os locais com maiores índices de homicídios. A taxa do estado ficou em 37,3. Os números foram os menores em dez anos, mas o suficiente para deixá-lo no pódio negativo, atrás apenas de Amapá, com 45,7, e Bahia, com 40,9 mortes para cada 100 mil habitantes.

O relatório do Ipea alerta que sete em cada dez homicídios praticados há dois anos foram cometidos com armas de fogo. Enquanto a média nacional foi de 70,1%, Pernambuco teve 79,1% dos assassinatos cometidos desta forma.

A Folha de Pernambuco procurou a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) para se pronunciar sobre os dados, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Mulheres

O Estado ainda lida com dados negativos no que diz respeito à homicídios envolvendo mulheres. Foram 5,4 vítimas do sexo feminino a cada 100 mil habitantes. Somento Roraima (12,6), Rondônia (5,7), Ceará (5,7) e Bahia (5,4) tiveram índices maiores.

Pessoas negras

Pernambuco está no 'pódio', também, das taxas de homicídios de pessoas negras. Atrás de Amapá (56,8) e Alagoas (48,9), o estado registrou, em 2024, 47,6 assassinatos a cada 100 mil habitantes negros.

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