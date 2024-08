Pernambuco tem mais 680 casos de dengue confirmados e número passa dos 9 mil

A- A+

O novo Boletim Epidemiológico das Arboviroses (Nº 32), com os dados das semanas epidemiológicas de 31/12/2023 a 10/08/2024, traz a confirmação de mais 680 casos de dengue em Pernambuco, totalizando 9.007 casos confirmados.

O levantamento foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) nesta quarta-feira (14), e aponta ainda mais nove casos prováveis de dengue (casos em investigação + casos confirmados), totalizando 29.032 casos prováveis no Estado.

Dengue em Pernambuco

O número de casos prováveis, atualmente, representa um aumento de 414% em relação ao mesmo período de 2023. Até o momento, Pernambuco totaliza 9.007 casos de dengue, 160 casos graves prováveis e 10 óbitos confirmados.



De acordo com o monitoramento epidemiológico, 39 óbitos já foram descartados para arboviroses e outros 29 seguem em investigação. A investigação é realizada, inicialmente, pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito.

Após isso, o caso vai para um comitê técnico de discussão de óbito, em que diversos profissionais avaliam a causa da morte.



No boletim desta semana, os dados apontam 53 municípios pernambucanos com baixa incidência para casos de dengue, 71 localidades apresentam incidência média e 61 municípios aparecem com alta incidência de casos.



Outras Arboviroses

No boletim 32 foram notificados 4.598 casos prováveis de Chikungunya, com 1.218 casos confirmados. Já para Zika foram notificados 232 casos prováveis, mas sem confirmação até o momento.



Oropouche

Pernambuco continua com 118 casos confirmados da febre oropouche. Até o momento, o vírus oropouche isolado foi identificado em pacientes dos municípios de: Jaqueira, Pombos, Água Preta, Moreno, Maraial, Cabo de Santo Agostinho, Rio Formoso, Timbaúba, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Catende, Camaragibe, Ipojuca, Itaquitinga, Macaparana, Sirinhaém, Bonito, Garanhuns e Aliança.

Veja também

educação Ideb 2023: só três redes estaduais bateram meta do ensino médio no Brasil; Pernambuco é uma delas