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Tempo seco Pernambuco tem mais da metade dos municípios em situação de emergência por estiagem Novas 33 cidades se somam a outras 75 que já estavam em situação de emergência desde 30 de junho deste ano

Pernambuco tem mais da metade dos municípios em situação de emergência devido à estiagem. Das 184 cidades do estado, 108 estão nessa condição, o equivalente a 58,7% do total.

O número aumentou após o governo estadual incluir mais 33 municípios do Agreste e do Sertão na lista. A medida foi oficializada por meio do decreto nº 61.763, publicado no Diário Oficial do estado dessa quarta-feira (25).

Essas 33 cidades se somam a outras 75 que já estavam em situação de emergência desde 30 de junho deste ano, quando o governo estadual publicou um decreto para minimizar os efeitos da seca hidrológica nos reservatórios e na rede de abastecimento de água da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).



Na publicação mais recente, o estado considera a redução das chuvas e das reservas hídricas, além dos impactos provocados pelas perdas na agropecuária. O documento também aponta os efeitos do fenômeno El Niño sobre os municípios pernambucanos.

Entre os problemas destacados estão o comprometimento da disponibilidade hídrica, a redução dos níveis de reservatórios, açudes e barragens e os prejuízos ao abastecimento de água para consumo humano e hidratação animal.

O decreto também alerta que as temperaturas mais elevadas intensificam a evaporação da água armazenada, ampliam a demanda por abastecimento e agravam os efeitos da escassez hídrica, especialmente nas comunidades rurais e nas localidades que dependem de fontes alternativas de fornecimento de água.

As duas medidas têm validade de 180 dias. Com isso, os órgãos estaduais competentes deverão adotar providências para enfrentar os efeitos da estiagem, em cooperação com os órgãos federais e municipais.

Confira a lista dos 108 municípios pernambucanos em situação de emergência por estiagem:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Águas Belas

Alagoinha

Altinho

Araripina

Arcoverde

Bezerros

Belém do São Francisco

Belo Jardim

Betânia

Bodocó

Bom Conselho

Bom Jardim

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buíque

Cabrobó

Caetés

Cachoeirinha

Calçado

Calumbi

Capoeiras

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Caruaru

Casinhas

Cedro

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Frei Miguelinho

Granito

Gravatá

Iati

Ibimirim

Ibirajuba

Iguaracy

Inajá

Ingazeira

Ipubi

Itaíba

Itacuruba

Itapetim

Jataúba

Jatobá

João Alfredo

Jucati

Lagoa Grande

Lajedo

Limoeiro

Manari

Mirandiba

Moreilândia

Orobó

Orocó

Ouricuri

Paranatama

Parnamirim

Passira

Pedra

Pesqueira

Petrolândia

Petrolina

Poção

Pombos

Quixaba

Riacho das Almas

Sairé

Salgueiro

Saloá

Sanharó

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Maria do Cambucá

Santa Terezinha

São Bento do Una

São Caetano

São João

São Joaquim do Monte

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Surubim

Tabira

Tacaimbó

Tacaratu

Taquaritinga do Norte

Terezinha

Terra Nova

Toritama

Trindade

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Verdejante

Vertente do Lério

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