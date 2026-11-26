Pernambuco tem mais da metade dos municípios em situação de emergência por estiagem
Novas 33 cidades se somam a outras 75 que já estavam em situação de emergência desde 30 de junho deste ano
Pernambuco tem mais da metade dos municípios em situação de emergência devido à estiagem. Das 184 cidades do estado, 108 estão nessa condição, o equivalente a 58,7% do total.
O número aumentou após o governo estadual incluir mais 33 municípios do Agreste e do Sertão na lista. A medida foi oficializada por meio do decreto nº 61.763, publicado no Diário Oficial do estado dessa quarta-feira (25).
Essas 33 cidades se somam a outras 75 que já estavam em situação de emergência desde 30 de junho deste ano, quando o governo estadual publicou um decreto para minimizar os efeitos da seca hidrológica nos reservatórios e na rede de abastecimento de água da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).
Na publicação mais recente, o estado considera a redução das chuvas e das reservas hídricas, além dos impactos provocados pelas perdas na agropecuária. O documento também aponta os efeitos do fenômeno El Niño sobre os municípios pernambucanos.
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Entre os problemas destacados estão o comprometimento da disponibilidade hídrica, a redução dos níveis de reservatórios, açudes e barragens e os prejuízos ao abastecimento de água para consumo humano e hidratação animal.
O decreto também alerta que as temperaturas mais elevadas intensificam a evaporação da água armazenada, ampliam a demanda por abastecimento e agravam os efeitos da escassez hídrica, especialmente nas comunidades rurais e nas localidades que dependem de fontes alternativas de fornecimento de água.
As duas medidas têm validade de 180 dias. Com isso, os órgãos estaduais competentes deverão adotar providências para enfrentar os efeitos da estiagem, em cooperação com os órgãos federais e municipais.
Confira a lista dos 108 municípios pernambucanos em situação de emergência por estiagem:
- Afogados da Ingazeira
- Afrânio
- Águas Belas
- Alagoinha
- Altinho
- Araripina
- Arcoverde
- Bezerros
- Belém do São Francisco
- Belo Jardim
- Betânia
- Bodocó
- Bom Conselho
- Bom Jardim
- Brejinho
- Brejo da Madre de Deus
- Buíque
- Cabrobó
- Caetés
- Cachoeirinha
- Calçado
- Calumbi
- Capoeiras
- Carnaíba
- Carnaubeira da Penha
- Caruaru
- Casinhas
- Cedro
- Custódia
- Dormentes
- Exu
- Flores
- Floresta
- Frei Miguelinho
- Granito
- Gravatá
- Iati
- Ibimirim
- Ibirajuba
- Iguaracy
- Inajá
- Ingazeira
- Ipubi
- Itaíba
- Itacuruba
- Itapetim
- Jataúba
- Jatobá
- João Alfredo
- Jucati
- Lagoa Grande
- Lajedo
- Limoeiro
- Manari
- Mirandiba
- Moreilândia
- Orobó
- Orocó
- Ouricuri
- Paranatama
- Parnamirim
- Passira
- Pedra
- Pesqueira
- Petrolândia
- Petrolina
- Poção
- Pombos
- Quixaba
- Riacho das Almas
- Sairé
- Salgueiro
- Saloá
- Sanharó
- Santa Cruz
- Santa Cruz da Baixa Verde
- Santa Cruz do Capibaribe
- Santa Filomena
- Santa Maria da Boa Vista
- Santa Maria do Cambucá
- Santa Terezinha
- São Bento do Una
- São Caetano
- São João
- São Joaquim do Monte
- São José do Belmonte
- São José do Egito
- Serra Talhada
- Serrita
- Sertânia
- Solidão
- Surubim
- Tabira
- Tacaimbó
- Tacaratu
- Taquaritinga do Norte
- Terezinha
- Terra Nova
- Toritama
- Trindade
- Triunfo
- Tupanatinga
- Tuparetama
- Venturosa
- Verdejante
- Vertente do Lério
- Vertentes