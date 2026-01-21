A- A+

Segurança Pernambuco tem menor número de homicídios em 10 anos Dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)

Pernambuco registrou, em 2025, o menor número de assassinatos dos últimos 10 anos. Os dados foram divulgados na última terça-feira (20) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e levam em consideração homicídios dolosos, latrocínios, feminicídio e lesão corporal seguida de morte.

No ano passado, o estado registrou 3.023 mortes violentas. Em 2024, foram registrados 3.391. Uma redução de 11, 52%. No recorte de 2015 em diante, o ano com mais homicídios foi 2017, com 5.306. Os dados são enviados pelas secretarias estaduais de Segurança Pública ao Governo Federal. No caso de Pernambuco, ficou faltando enviar estatísticas referentes ao mês de dezembro, informou o MJSP.

Ao todo, o Brasil registrou 34.086 mortes violentas em 2025, contra 38.374 em 2024, uma redução de 9,29%. O estado com maior índice foi a Bahia, com 3.900, tendo Rio de Janeiro em segundo, com 3.581 e Pernambuco em terceiro. Roraima, com 139, é o local com menor registro de assassinatos.

No recorte regional, o Nordeste caiu de 17.052 para 15.412, com redução de 10,67%. As demais regiões também tiveram redução, como Norte (- 11%, de 4.304 para 3.829), Centro-Oeste (- 18%, de 2.682 para 2.204), Sul (- 22%, de 3.935 para 3.055), e Sudeste (- 8%, de 10.401 para 9.586).

Recortes

No caso específico dos feminicídios, o Brasil teve 1.470 mortes violentas entre janeiro e dezembro do ano passado. Número superior aos 1.464 registrados em 2024. Isso equivale a quatro mulheres mortas por dia no País. Em Pernambuco, as denúncias de violência contra mulher podem ser feitas por meio do telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia.

Já em lesão corporal seguida de morte, a redução no Brasil foi de 14,25%, caindo de 744 para 638 de 2024 para 2025. A maior queda, porém, foi em latrocínio (-19,64%), reduzindo de 957 para 769.

