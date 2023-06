A- A+

Pnad Contínua Brasil: Pernambuco tem menor percentual de lares que recebem água na torneira todos os dias Percentual do Estado é menor do que a metade da média nacional

Apenas 42,9% dos domicílios pernambucanos ligados à rede geral de distribuição recebem água na torneira todos os dias. Esse é o menor percentual do Brasil, segundo dados da Pnad Contínua - Características dos moradores e dos domicílios 2022, divulgada nesta sexta-feira (16), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O percentual de Pernambuco é menos da metade da média nacional, que foi de 88,2%. A pesquisa voltou a ser feita com dados do ano passado após ter sido afetada em 2020 e 2021 por causa da pandemia de Covid-19.

Dos 10 estados com o menor percentual, sete estão na região Nordeste, incluindo Pernambuco: Acre (47,8%); Rio Grande do Norte (66,2%); Sergipe (72,0%); Alagoas (72,3%); Maranhão (74,7%); Bahia (74,8%); Paraíba (76,7%); Mato Grosso (82,3%); Rio de Janeiro (84,5%); e Pará (86,7%).

A maior cobertura do Brasil está no Distrito Federal, onde 97,7% das águas ligadas à rede de distribuição têm acesso diário. Em segundo lugar, aparece Santa Catarina, com 97,4%; Roraima fecha o pódio com 97,2%.

O percentual mais alto do Nordeste pertence ao Piauí, com 91,5%, o único estado da região acima da média nacional.

Ranking mostra Pernambuco em último lugar, com apenas 42,9% (Foto: Divulgação/IBGE)

Em Pernambuco, mostra o IGBE, 76,2% dos domicílios estão ligados à rede geral de distribuição como principal fonte de abastecimento de água; 10,9% de poço profundo ou artesiano; 3,6% utilizam poço raso, freático ou cacimba; 0,7% usam fonte ou nascente e 8,4% têm outra fonte de abastecimento de água além das listadas.

Além disso, acrescenta a pesquisa, 86,4% das residências urbanas têm como principal forma de abastecimento de água a rede geral de distribuição, enquanto o percentual cai para 22,8% nos domicílios rurais.

Esgotamento sanitário

Pernambuco tem 97,1% dos domicílios com banheiro de uso exclusivo, sendo 98,3% na zona urbana e 90,4% na zona rural, segundo mostram os dados da mesma pesquisa.

O escoamento do esgoto desses locais feito por rede geral ou fossa séptica ligada à rede geral chegou a 65,1%, o maior percentual do Norte e Nordeste, embora esteja abaixo da média nacional, de 69,5%.

Em 2019, o percentual no estado havia sido de 62,2%.

Na zona urbana, o acesso à rede geral de esgoto em 2022 foi de 74,1%; na zona rural, o percentual cai para 16,3%.

Percentual de escoamento por rede geral ou fossa séptica geral entre os estados (Foto: Divulgação/IBGE)

