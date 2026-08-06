A- A+

SEGURANÇA PÚBLICA Pernambuco tem mais guardas municipais do que policiais civis, aponta levantamento São, ao todo, 6.111 guardas municipais, distribuídos em 98 municípios. Governo do estado cita incremento no quadro com concursos e nomeações

Pernambuco tem mais agentes da Guarda Municipal do que da Polícia Civil. O dado faz parte de levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), que revelou que o estado possui 6.111 guardas municipais, distribuídos em 98 municípios, enquanto a Polícia Civil pernambucana conta com 4.326 policiais civis em atividade em 2025.

A pesquisa faz parte da segunda edição do Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil [confira o documento completo no fim do texto].

O estudo enumera os principais detalhes, avanços e regressos nas carreiras do setor. No segmento sobre a Guarda Civil, os pesquisadores destacam o crescimento de trabalhadores na área, bem como as irregularidades, inclusive em Pernambuco, na formação desse efetivo.

Além do crescimento da busca pela carreira, a pesquisa também pontuou um aumento das funções exercidas por esses profissionais em atividades de segurança pública. Isso pode ser visto, inclusive, no dia a dia da população: desde março deste ano, o Recife tem 25 guardas municipais com porte de arma durante os turnos de serviço e mais 250 em formação para trabalharem com armamento.

Teinamento prático em clube de tiro para armamento da Guarda Municipal do Recife | Foto: Edson Holanda/PCR

Os dados também mostram que Pernambuco é o terceiro estado do Nordeste com mais membros nessas corporações, com 6.111 profissionais. Está atrás apenas da Bahia (10.031 guardas municipais) e do Ceará (6.420).

O levantamento une informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho; da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), do IBGE; e do Diagnóstico Nacional das Guardas Municipais, elaborado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Cidades com mais guardas do que é permitido

Pela legislação, municípios com até 50 mil habitantes podem manter guardas em quantidade correspondente a até 0,4% da população. Para cidade com 50 mil a 500 mil habitantes, esse teto cai para 0,3%, enquanto em cidades acima de 500 mil habitantes, o máximo deve ser de até 0,2% do total de moradores.



O relatório, no entanto, mostra que existem 44 cidades no Brasil com mais guardas municipais do que permitido em lei. Pernambuco tem quatro desses municípios. São eles:

Ipojuca , Região Metropolitana do Recife (RMR), com 417 guardas, quando o limite é de aproximadamente 297;



, Região Metropolitana do Recife (RMR), com 417 guardas, quando o limite é de aproximadamente 297; Solidão , no Sertão, com 63 agentes para um limite de 21;



, no Sertão, com 63 agentes para um limite de 21; Xexéu , na Mata Sul, com 54 integrantes para um limite de 46; e



, na Mata Sul, com 54 integrantes para um limite de 46; e Tamandaré, na Mata Sul, que possui 101 guardas para um limite de 94 servidores.

Esses números em específico são refentes a 2023. O caso de Solidão é um dos que mais chama atenção, já que o município pernambucano tem uma população estimada de 5.271 habitantes, com um limite de 21 membros. A Guarda Municipal da cidade, no entanto, possui 63 integrantes, de acordo com os dados informados pelo município ao IBGE.



O relatório aponta que essas irregularidades acontecem pelo desrespeito à lei, falta de controle e "frágil estrutura de controle e fiscalização sobre as organizações de força municipais no Brasil". Com isso, os pesquisadores apontam que precisa existir uma maior regulação de carreira.

Defasagem de policiais

O número elevado de guardas municipais, desde que dentro dos limites da lei, não é por si só um problema. A questão, no entanto, está ao analisar o déficit de policiais no estado. De acordo com a pesquisa, Pernambuco tem um efetivo previsto (número de agentes que deveriam estar na ativa) de 10 mil policiais civis. Em 2025, no entanto, o quadro era composto por 4.326 profissionais, 43,3% da capacidade ideal.

A defasagem é semelhante no número de policiais militares. O efetivo previsto é de 27.953 agentes, enquanto o estado tem 15.738 na ativa. O número mostra que Pernambuco, no quesito, opera com 56,3% do que seria ideal.

Polícia Civil tem cerca de 6 mil profissionais a menos do que efetivo previsto. - Foto: PCPE/Divulgação

Os dados mostram ainda que Pernambuco tem 1,6 agentes da Polícia Militar para cada 1 mil habitantes. Na Polícia Civil, o número é de 0,5 profissional para o mesmo recorte.

É importante ressaltar, no entanto, que essa defasagem é também nacional. O Brasil tem um total de 96.902 policiais civis em atividade em relação aos 175.477 previstos. Há ainda 413.319 policiais militares no país, ante um total previsto como necessário de 628.732.

De acordo com o relatório, o problema é a falta de planejamento.

"Essa lacuna no quadro de pessoal evidencia um descompasso estatístico distribuído de forma heterogênea entre os estados, refletindo a distância entre o planejamento das secretarias de segurança e a disponibilidade real de recursos humanos", apontam os pesquisadores.

O levantamento mostra ainda que as Guardas Municipais foram as corporações de segurança que mais cresceram nos últimos anos. No país, o efetivo passou de pouco mais de 95 mil agentes para 107.457 guardas, ultrapassando numericamente a Polícia Civil brasileira (96.902).

O que diz a SDS-PE

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) informou que a recomposição do efetivo das forças de segurança é "uma prioridade do governo de Pernambuco".

A pasta também ressaltou os concursos públicos para as polícias Militar, Civil, Científica e o Corpo de Bombeiros Militar, "com o objetivo de fortalecer a capacidade operacional das corporações".



"Como resultado, 6.565 novos profissionais de segurança já foram formados e estão em atuação. Até o fim de 2026, a expectativa é ultrapassar a marca de 6,7 mil novos profissionais incorporados às forças operativas. Além disso, o governo de Pernambuco já autorizou a realização de um novo concurso público, com previsão de 3.205 vagas para as polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, reafirmando o compromisso com a recomposição permanente dos efetivos", afirmou a SDS-PE, em nota.



Veja, abaixo, a nota na íntegra:

A recomposição do efetivo das forças de segurança é uma prioridade do Governo de Pernambuco. Para isso, vêm sendo realizados concursos públicos para as polícias Militar, Civil, Científica e o Corpo de Bombeiros Militar, com o objetivo de fortalecer a capacidade operacional das corporações.

Como resultado, 6.565 novos profissionais de segurança já foram formados e estão em atuação. Até o fim de 2026, a expectativa é ultrapassar a marca de 6,7 mil novos profissionais incorporados às forças operativas. Além disso, o Governo de Pernambuco já autorizou a realização de um novo concurso público, com previsão de 3.205 vagas para as polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, reafirmando o compromisso com a recomposição permanente dos efetivos.

Nesse contexto, a ampliação do efetivo é um processo contínuo, que depende das etapas de seleção, formação e incorporação dos novos servidores. Por isso, o Estado segue investindo no fortalecimento da estrutura das forças de segurança, ampliando sua capacidade operacional e a prestação de serviços à população.



Confira, abaixo, o Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil na íntegra:





Veja também