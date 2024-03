A- A+

Chuvas Previsão do Inmet aponta chuvas intensas em várias regiões de Pernambuco até esta quarta (13) A previsão abrange a maior parte do Estado, com exceção de partes do Agreste e do Sertão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta terça-feira (12), um alerta de chuvas intensas para Pernambuco.

As chuvas são do grau de severidade "Perigo Potencial" e devem atingir a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata Sul, a Zona da Mata Norte, parte do Agreste e parte do Sertão do Estado.

Ventos de até 60km/h podem ser esperados, assim como chuvas que cheguem até 50mm/h ou até 50mm/dia. O aviso tem validade até às 10h da quarta-feira (13).

Para evitar acidentes, o órgão recomenda:

Durante rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Defesa Civil do Recife

A Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h.

