Em homenagem ao mês da mulher, Pernambuco tem programação especial em março

A Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher) preparou uma extensa agenda de atividades para o mês de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher. Em um governo comandado por duas mulheres, este dia merece uma atenção especial no calendário.

Para atender as mulheres pernambucanas, a SecMulher preparou um evento em parceria com outras secretarias e organismos estaduais.

No dia Internacional da Mulher, 8 de março, o Centro Esportivo Santos Dumont receberá atividades como emissão de documentos e atividades físicas. A Campanha de Enfrentamento da SecMulher também faz parte da programação, com divulgação dos serviços da pasta e informações sobre direitos das mulheres.

Entre os eventos programados para o mês, está a Operação Átria, uma ação promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com os estados brasileiros, que busca aumentar o enfrentamento da violência contra a mulher. Em Pernambuco, a SDS e a SecMulher estarão atuando juntas nessa operação.

Outro destaque será a ação promovida pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que contará com um estande da pasta da mulher durante três dias (5, 7 e 8 de março), onde estarão disponíveis serviços como atendimento especializado às mulheres vítimas de violência e campanha de Enfrentamento à Violência de Gênero.

No local, quem quiser poderá tirar dúvidas, realizar denúncias e conhecer a rede de apoio da secretaria.

No dia 18 de março, a Secretaria da Mulher, através da Gerência de Fortalecimento Sociopolítico das Mulheres, realizará uma capacitação, explicando o passo a passo para a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM).

A iniciativa faz parte da política de empoderamento das mulheres, municipalização e interiorização das ações de gênero da pasta, cujo objetivo é promover a igualdade e o fortalecimento da política de gênero por meio da descentralização e interiorização das atividades da SecMulher nos municípios.

Confira o calendário de ações:

Terça-feira (5)

ALEPE MULHER - Estande da SecMulher com ações de enfrentamento e atendimento às mulheres vítimas Local: Alepe Horário: 9h às 16h

Formação para o Conselho Municipal da Mulheres de Moreno. Local: A definir Horário: 09h

Quinta-feira (7)

Prêmio Naíde Teodósio Ano XIII - Lançamento oficial do Livro no site. Versão on-line Local: Teatro Santa Isabel Horário: 17h

ALEPE MULHER - Estande da SecMulher com ações de enfrentamento e atendimento às mulheres vítimas Local: Alepe Horário: 9h às 16h



Sexta-feira (8)

DIA INTERNACIONAL DA MULHER - Emissão de Carteira de Identidade e Certidão de Nascimento Aulas de dança e atividades físicas Atividade com ETE Cícero Dias Atendimento na unidade móvel da Defensoria Pública Local: Centro Esportivo Santos Dumont. Horário: Manhã.



ALEPE MULHER - Estande da SecMulher com ações de enfrentamento e atendimento às mulheres vítimas Local: Alepe Horário: 9h às 13h

Segunda-feira (18)

Formação - “Passo a passo para criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher” On-line. Horário: 14h.

Quinta-feira (21)

Seminário do Dia Internacional pela eliminação da discriminação racial. Ação: “Conexões com as raízes Africanas como forma de resistência: religiosidades, saúde e cultura”. Local: A definir Horário: das 14h00 às 17h00.

Sexta-feira (22)

Projeto Mira - Mães atípicas Local: 8º andar Porto Digital Horário: 14h30 às 16h30.

Segunda-feira (25)

Seminário em alusão ao Dia Internacional da Visibilidade Trans - 31 de março Local: Auditório do Porto Digital - 8º andar Horário: 14h às 17h.

Terça-feira (26)

I Cine Naíde Teodósio – Cine Porto Digital Local: Cinema do Porto Digital Horário: 14h.

Dia Internacional da Visibilidade Trans - 31 de março “Desconstruindo estereótipos de gênero para promoção e inclusão e equidade”. Local: Auditório do Porto Digital - 8º andar Horário: 9h às 12h / 14h às 17h.

Quarta-feira (27)

I Cine Naíde Teodósio – Cine Porto Digital Local: Cinema do Porto Digital Horário: 14h.

