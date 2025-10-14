A- A+

saúde Pernambuco tem queda de 58,7% na adesão da 2ª dose da vacina contra dengue e reforça importância Segundo a SES-PE, 96.152 pessoas receberam a primeira dose e somente 39.678 voltaram para a segunda

Com queda de 58,7% na adesão da segunda dose da vacina contra a dengue em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), reforça a importância da aplicação do imunizante.

Segundo a pasta, 96.152 pessoas receberam a primeira dose e somente 39.678 voltaram para a segunda.

Desde o começo da vacinação, em março de 2024, até setembro de 2025, foram distribuídas 230.222 doses de vacina contra a dengue, contemplando os dois ciclos vacinais.

A superintendente de Imunizações do estado, Magda Costa, destaca que a vacinação contra a dengue é fundamental para reduzir os casos graves, hospitalizações e salvar vidas.

"É necessário que a população busque as unidades de saúde nos municípios onde a vacina está disponível, não só para receber a primeira dose, mas aqueles que já receberam a primeira dose e precisam completar o seu esquema vacinal para garantir a sua proteção", informou Magda.

O imunizante contra a dengue é capaz de oferecer proteção contra os quatro sorotipos do vírus (Denv-1, Denv-2, Denv-3 e Denv-4).

Segundo a SES-PE, a vacina é direcionada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

A vacina contra a dengue está disponível nos 48 municípios das I, V e VII Gerências Regionais de Saúde (Geres), locais escolhidos por determinação do Ministério da Saúde (MS), através da SES-PE.

A pasta detalhou que a seleção das localidades foi baseada nos dados da gerência de Vigilância das Arboviroses e Zoonoses, que apontaram as cidades prioritárias em virtude da alta incidência de casos.

Do total disponibilizado, a primeira remessa foi aplicada em 72.019 pessoas na I Geres, em 20.222 na II Geres e em 3.911 na III Geres. Já a segunda dose teve, até agora, um total de 27.441 aplicações na I Geres, 10.965 na II Geres e 1.272 na III Geres.

A SES-PE orienta que outra importante ação de prevenção é a eliminação dos focos do Aedes aegypti. Cuidados como evitar o acúmulo de água em pneus, latas e garrafas vazias, assim como cuidar de plantas e vasos, potes e outros objetos que servem de reservatórios de água podem ajudar.

"A limpeza regular da caixa d’água, que deve permanecer sempre fechada, também está entre as medidas de prevenção contra o mosquito. Calhas, folhas ou galhos, que impeçam o escoamento da água, sejam retirados. Vale salientar que o lixo deve ser colocado em sacos plásticos e a lixeira deve ser mantida fechada. Também é necessário eliminar entulhos no quintal e trocar com frequência a água dos animais de estimação", destaca a pasta estadual de Saúde.

