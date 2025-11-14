A- A+

ESTRADAS Pernambuco tem redução de 16,8% de sinistros em rodovias estaduais entre janeiro e outubro Em comparação ao ano passado, o número de sinistros caiu de 685 para 578

Pernambuco teve, entre janeiro e outubro de 2025, uma redução de 16,8% no número de sinistros de trânsito em rodovias estaduais em comparação com 2024. Os dados são do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), e foram divulgados nesta sexta-feira (14).

No recorte, o número de sinistros caiu de 685 em 2024 para 578 em 2025. Ao todo, foram 117 acidentes a menos nas estradas de Pernambuco, segundo o batalhão.

"O reflexo disso também é o de garantir mais segurança viária, dando condições dos nossos motoristas trafegarem por estradas seguras e de qualidade. E esses números comprovam isso”, destacou o secretário da secretário de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), André Teixeira Filho.

No mesmo recorte, a análise do BPRv mostra ainda reduções nas ocorrências com vítimas fatais, passou de 66 para 57 pessoas (-13,6%), e com feridos, que foi de 359 para 333 casos (-7,2%).

No mês isolado de outubro, foram 64 ocorrências em 2024 contra 59 em 2025, com uma queda de 7,8%.

Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito

O Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco (DER-PE) chamou atenção para a simbologia entre a redução e o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. A data é celebrada na próxima segunda-feira (17), com um chamado para conscientização da população.

“O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito é um momento de reflexão sobre as vidas que se perderam e sobre o quanto podemos fazer mais pela segurança. Temos intensificado campanhas educativas, reforçando a sinalização e monitorado trechos críticos das PEs para garantir um trânsito mais seguro”, destacou o o diretor-presidente do DER-PE.



