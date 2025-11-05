A- A+

saúde Pernambuco tem redução de quase 50% em casos notificados de dengue em comparação ao ano anterior Do total de notificações, foram confirmados 10.241 casos de dengue no período

Pernambuco reduziu em quase 50% o número de casos notificados de dengue no estado quando comparado ao mesmo período do ano passado.



O levantamento foi divulgado no Boletim Epidemiológico de Arboviroses, emitido nesta quarta-feira (5), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).



Os dados apontam que, de 29 de dezembro de 2024 a 1º de novembro de 2025, foram notificados 39.167 casos de dengue no estado.



No mesmo período, em 2024, o número de casos prováveis foi de 40.924, redução de 49,9% quando comparado os dados mais recentes.

Este ano, do total de notificações, 10.241 casos de dengue foram confirmados em Pernambuco, sendo 236 deles graves, além de seis óbitos confirmados pela doença.

Ainda de acordo com a SES-PE, 108 municípios do estado apresentaram baixa incidência de casos de dengue, enquanto 48 localidades tiveram incidência média e 26, alta incidência.

Outras arboviroses

O levantamento também traz 6.339 casos notificados de Chikungunya, com 939 confirmações, e 1.513 casos notificados de Zika, sem confirmação.

Oropouche

Pernambuco contabiliza 183 casos de Febre do Oropouche desde maio de 2024, com sete casos confirmados em 2025.



O vírus já foi identificado em pacientes dos seguintes municípios:



Água Preta, Aliança, Barra de Guabiraba, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Catende, Gameleira, Garanhuns, Goiana, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Lagoa dos Gatos, Limoeiro, Macaparana, Machados, Maraial, Moreno, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, Rio Formoso, Santa Cruz do Capibaribe, São Benedito do Sul, São Vicente Ferrer, Sirinhaém e Timbaúba.

